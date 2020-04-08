В Ялте за 6 миллионов рублей открыли обсерватор для больных коронавирусом

В Ялте с 7 апреля начал работать обсерватор. Переоборудованный за 6 миллионов рублей санаторий теперь будет принимать пациентов с подозрением на коронавирус.

Здесь они будут находиться под наблюдением медиков на протяжении 14 дней, причем как по одному человеку, так и целыми семьями. Всего обсерватор рассчитан на 100 человек. В штате - 4 врача, 4 медсестры и 5 санитарок.

Пока в ялтинском обсерваторе нет пациентов, но для их приема все готово: персонал, необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. В каждом боксе есть холодная и горячая вода, холодильник, телевизор и душ с туалетом.

Фото: пресс-служба администрации Ялты.

По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, под обсерватор город выделил одно из лучших зданий, которое было у него в собственности. Санаторий находится на закрытой охраняемой территории, удаленной от жилых домов. Но точное место, где будут принимать зараженных коронавирусом, власти не называют.

Заведует обсерватором полковник медицинской службы запаса Михаил Косияди.

- Для пациентов будет организовано трехразовое питание, которое доставляется в одноразовых емкостях, - рассказал он и добавил, что за постояльцами будет вестись круглосуточное медицинское наблюдение.

Фото: пресс-служба администрации Ялты.

- В случае возникновения признаков коронавирусной инфекции бокс будет полностью изолирован, а пациенты переданы врачам «скорой помощи», которые доставят их в инфекционное отделение, - пояснил Косияди.

Заметим, что ялтинский обсерватор может пригодиться в самое ближайшее время. Дело в том, что 8 апреля в Крыму обнаружили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев на полуострове достигло 23, пять человек были выписаны.

Кроме того, на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыта больница в Армянске. Туда поступил брат женщины, вернувшейся из Москвы.

- Мы подтверждения не получили, но процентов на 90 - тест будет положительный, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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