В Ялте за 6 миллионов рублей открыли обсерватор для больных коронавирусом
В Ялте с 7 апреля начал работать обсерватор. Переоборудованный за 6 миллионов рублей санаторий теперь будет принимать пациентов с подозрением на коронавирус.
Здесь они будут находиться под наблюдением медиков на протяжении 14 дней, причем как по одному человеку, так и целыми семьями. Всего обсерватор рассчитан на 100 человек. В штате - 4 врача, 4 медсестры и 5 санитарок.
Пока в ялтинском обсерваторе нет пациентов, но для их приема все готово: персонал, необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. В каждом боксе есть холодная и горячая вода, холодильник, телевизор и душ с туалетом.
Фото: пресс-служба администрации Ялты.
По словам главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, под обсерватор город выделил одно из лучших зданий, которое было у него в собственности. Санаторий находится на закрытой охраняемой территории, удаленной от жилых домов. Но точное место, где будут принимать зараженных коронавирусом, власти не называют.
Заведует обсерватором полковник медицинской службы запаса Михаил Косияди.
- Для пациентов будет организовано трехразовое питание, которое доставляется в одноразовых емкостях, - рассказал он и добавил, что за постояльцами будет вестись круглосуточное медицинское наблюдение.
Фото: пресс-служба администрации Ялты.
- В случае возникновения признаков коронавирусной инфекции бокс будет полностью изолирован, а пациенты переданы врачам «скорой помощи», которые доставят их в инфекционное отделение, - пояснил Косияди.
Заметим, что ялтинский обсерватор может пригодиться в самое ближайшее время. Дело в том, что 8 апреля в Крыму обнаружили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев на полуострове достигло 23, пять человек были выписаны.
Кроме того, на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыта больница в Армянске. Туда поступил брат женщины, вернувшейся из Москвы.
- Мы подтверждения не получили, но процентов на 90 - тест будет положительный, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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