2020-04-08T12:42:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 8 апреля 2020 года: Новый случай на полуостров привезли из Японии

Количество зараженных коронавирусом в Крыму уже составляет 23 человека
Анастасия ЖУКОВА
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У туриста анализ на коронавирус оказался положительнымУ туриста анализ на коронавирус оказался положительнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму за сутки снова увеличилось количество зараженных коронавирусом: очередной привозной случай - у туриста, посетившего Японию.

- Положительный тест дал человек, который приехал из Японии, - рассказал глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - Второго апреля приехал, если я не ошибаюсь. Мужчина. На самоизоляции находился, контактов практически не было.

Напомним, 7 апреля власти объявили о зараженной крымчанке, которая ездила в Москву к дочери и вернулась оттуда с коронавирусом. Женщину уже госпитализировали в бокс инфекционной больницы, а всех, кто с ней контактировал, взяли под медицинское наблюдение.

Всего таким образом в Крыму 23 подтвержденных случая заболевания с начала пандемии. При этом пятерых граждан, которые перенесли коронавирус, уже выписали из больниц.

В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости коронавирусом в Крыму еще не прошли. Специалисты ожидают роста числа зараженных в ближайшее время.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центральная городская больница Армянска на севере Крыма закрыта на карантин: один из пациентов оказался родственником инфицированной коронавирусом крымчанки. С ночи больница прекратила выписку и прием новых больных, а 124 пациента и врача оказались заперты внутри медучреждения, превращенного в обсерватор. По периметру здания дежурит Росгвардия и полиция. Результаты тестов на коронавирус ждут 8 апреля примерно к 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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