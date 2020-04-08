В больнице Армянска закрыли врачей и пациентов из-за коронавируса

В больнице города Армянск выявлен очаг коронавирусной инфекции. Его источником стал родственник приехавшей из Москвы крымчанки, анализы которой накануне показали положительный результат на Covid-19.

- Женщина вернулась из Москвы, где работала. Ее брат попал с гипертоническим кризом в больницу города Армянска, контактировал с больными, с врачами и под угрозой вся больница, - сообщил 8 апреля на оперативном штабе глава Крыма Сергей Аксенов. - Если тест подтвердится, то придется применять радикальные меры. Возможность для распространения инфекции была колоссальная.

В больнице Армянска находятся 124 человека. Фото: Евгения ДОВЖИК.

Результаты тестов ожидаются к 15.00. Вероятность инфицирования коронавирусом составляет 90%. С ночи больница прекратила выписку и прием новых больных. По периметру здания выставлены посты Росгвардии и МВД.

- Принято решение, что больница Армянска уходит в обсервацию. Это 124 человека пациентов и медицинских работников, которые так или иначе общались с заболевшим, на две недели помещаются на территорию больницы, - подчеркнула руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - При регистрации случаев на территории обсервации срок карантина продлевается еще на 14 дней.

Тесты на коронавирус сдали 119 человек, находящихся в больнице. Их результат станет известен 9 апреля. Еще 220 человек контактных лиц, а также члены их семей, находятся в режиме домашней изоляции.

В больнице сотрудники противочумной станции проводят дезинфекцию. Идет завоз продуктов на пищеблок и одноразовой посуды. Медицинский персонал продолжает выполнять свои обязанности. В случае распространения инфекции за пределы больницы в Армянке будет введен комендантский час

В больницу завозят еду и одноразовую посуду. Фото: Евгения ДОВЖИК.

Напомним, женщину госпитализировали 3 апреля в бокс инфекционной больницы. С ней контактировали четыре близких родственника, также Роспотребнадзор установил шесть отдаленных контактов. У всех взяли анализы. До дома зараженная добиралась на такси, Роспотребнадзор сейчас разыскивает водителя.

Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 23 случая новой коронавирусной инфекции. 19 из них завозные, четыре – местные, из двух семейных очагов. Пять человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

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