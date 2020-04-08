Жителей Армянска из-за карантина в горбольнице будут возить в Красноперекопск

8 Апр 2020 2020-04-08T12:30:06+03:00

Скорые будут доставлять пациентов из Армянска в Красноперекопск Фото: Анастасия ЖУКОВА

А беременным придется наблюдаться и рожать в Джанкое

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Всех жителей Армянска и близлежащих населенных пунктов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, будут доставлять в больницу соседнего Красноперекопска Города находятся на расстоянии 19 километров друг от друга.

Напомним, Центральная городская больница города Армянска закрыта на карантин и не принимает пациентов, так как туда поступил гражданин с подозрением на коронавирус.

- Минздрав по маршрутизации решил. Вся экстренная патология будет уходить на Красноперекопск, роженицы будут доставлены в Джанкой, - рассказал министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба.

Он также сообщил, что вместе с врачами и пациентами в горбольнице Армянска на карантине находятся 10 беременных и 4 роженицы с маленькими детьми.

- На сегодняшний день туда вернулись медработники в полном составе, имеются акушеры, гинекологи, инфекционисты, неврологи, терапевты. Во главе с исполняющей обязанности [главврача] они все там на карантине, - отметил Чемоданов.

Всего в больнице находятся 124 человека, они все ожидают результатов теста на коронавирус. Медучреждение по сути стало обсерватором.

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ИСТОЧНИК KP.RU