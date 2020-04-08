Закроют ли Армянск из-за коронавируса: Прогнозы и мнения

В Крыму постепенно растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Предполагаемый новый очаг распространения вируса обнаружили в городе Армянск. В местную больницу с гипертоническим кризом и подозрением на коронавирус попал брат крымчанки, накануне вернувшейся из Москвы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

- Мужчина контактировал с больными, с врачами и под угрозой вся больница. Если тест подтвердится, то придется применять радикальные меры. Возможность для распространения инфекции была колоссальная. Мы подтверждения пока не получили, но процентов на 90 – тест будет положительный, - сообщил Крыма Сергей Аксенов.

Пока что в отношении врачей и пациентов больницы приняты серьезные ограничительные меры – выписку и прием новых больных прекратили, а по периметру здания выставили посты Росгвардии и МВД. Больницу превратили в обсерватор: две недели 124 пациента и медработника будут находиться там под наблюдением санитарных врачей без возможности покинуть здание.

Жители Армянска обеспокоены: могут ли закрыть город на въезд и выезд? Что будет, если будут зарегистрировано массовое заражение?

По мнению депутата городского совета Армянска Хансы Дугласа, город действительно могут закрыть, если ситуация выйдет из-под контроля:

- Пока в городе только один подтвержденный случай. Если ситуация выйдет из-под контроля, и будет много заболевших, то закрытие города не исключено. Сейчас пока идет речь о том, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

В свою очередь Светлана Савченко, депутат Госдумы от евпаторийского избирательного округа, куда также входит Армянск, сообщила КП-Крым, что решение о введении в городе комендантского часа или закрытии его для посещения будут принимать специалисты.

- Ситуация в городе осложняется тем, что под удар попали врачи. Решение о возможном закрытии города примут специалисты в ближайшее время. Я же прошу всех горожан соблюдать режим изоляции и не подвергать опасности себя и других, - взывает депутат Госдумы.

МНЕНИЕ

Владислав ГАНЖАРА, политолог:

- Решение полностью закрыть больницу для посещения и оставить пациентов и врачей на обсервации, на мой взгляд, является полностью оправданным. Что касается дальнейших действий по закрытию города, эта мера тоже может быть принята. Мы видим, как по всему миру, где возникали достаточно серьезные очаги заражения коронавирусом, такие города закрывались. Но закрытие границ в рамках одного субъекта в Российской Федерации не принято, поскольку в нашей действующей Конституции такие ограничения не допустимы до положения, связанного с режимом ЧС. Не думаю, что Армянск полностью закроют, но возможен и такой сценарий, если заразившихся будет очень много. Вероятно, будут введены серьезные ограничительные меры допуска между Армянском и всем Крымом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям республики введением комендантского часа, если граждане продолжат нарушать режим самоизоляции. По его словам, такая мера возможна, если ситуация "покатится" в сторону ухудшения, и будет много заболевших. Пока же Аксенов призвал крымчан не выходить на улицу без особой надобности.

КСТАТИ

Случай распространения коронавирусной инфекции в больнице был зафиксирован в Республике Коми. 53 случая заражения подтверждены в Эжвинской больнице Сыктывкара. Городская больница работает в режиме строжайшего карантина. Там находятся около 300 пациентов и медработников. Следственный комитет по Республике Коми назначил проверку по факту заражения коронавирусом в больнице.

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