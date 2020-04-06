Пик заболеваемости коронавирусом в Крыму: В Роспотребнадзоре готовятся к росту числа зараженных

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю наталья Пеньковская прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Крыму и поддерживает продление режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля.

Наталья Пеньковская призвала руководителей предприятий, которым 6 апреля разрешили возобновить работу в штатном режиме, строго придерживаться всех рекомендаций санитарных врачей.

- Мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности. Те объекты, которые начали работать, должны четко придерживаться тех правил, которые сегодня установлены указом [главы республики], потому что пик заболеваемости мы не прошли, - отметила Пеньковская на заседании оперативного штаба. - Те требования, которые касаются дистанцирования социального, проведения режимов дезинфекции - они все остаются, в том числе и масочный режим. Мы должны помнить о том, что тяжесть заболевания зависит от количества попавшего в организм агента, от состояния самого организма. Все вот эти меры прописаны и выбраны не случайно, они имеют под собой веские основания.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов своим указом продлил режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля.

При этом новый документ закрепляет перечень из почти сотни предприятий, которым разрешено возобновить работу, однако руководителей обязали доставлять сотрудников на работу и обратно, чтобы избежать скоплений людей в общественном транспорте, ежедневно измерять всем температуру, а также соблюдать масочный режим.

В частности, маски носить должны все работники, контактирующие с большим количеством людей: продавцы магазинов, сотрудники МФЦ и клиентских служб различных учреждений и ведомств, водители общественного транспорта.

Также в указе осталась норма, закрепляющая социальную дистанцию: в общественных местах, согласно документу, люди должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, чтобы минимизировать риск заражения.

СКАЗАНО

Сергей АКСЕНОВ, глава Крыма:

- До конца недели у нас еще острый период, поэтому итоги будем к выходным подводить. Если эту неделю пройдем успешно, возможно, будут дальнейшие послабления. Если ситуация позволит, мы будем сокращать [режим всеобщей самоизоляции]. От нас с вами зависит, насколько длинным будет этот период.

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