Социальная дистанция в Крыму: Какие существуют нормы и для чего необходима

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел новые ограничительные меры для нераспространения на полуострове новой коронавирусной инфекции. В указе о всеобщей самоизоляции, среди прочего, говорится о так называемой социальной дистанции в Крыму.

В Крыму с 1 апреля и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров. Это и называется социальное дистанцирование.

Держаться друг от друга на расстоянии полутора метров следует в общественном транспорте, в детских, образовательных и медицинских организациях, а также на улицах, в скверах и парках. Также держаться подальше от остальных нужно во дворах многоквартирных домов и в подъездах.

Правило социальной дистанции не распространяется на легковые такси вместимостью до 5 человек.

Напомним, что работа такси на время всеобщей самоизоляции не прекращается. Сотрудников сервисов по поиску такси обязали носить защитные маски, перчатки, а также пользоваться кожными антисептиками. За нарушение этих правил водителей такси увольняют. Пожаловаться на таксиста можно в диспетчерскую службу сервиса.

При этом на время всеобщей самоизоляции со 2 по 14 апреля полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам, по маршрутам междугороднего и международного сообщений. Это значит, что не будут ходить автобусы даже между городами Крыма.

При этом городские и пригородные автобусы, троллейбусы, трамваи будут придерживаться специального графика - ежедневно с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00 в режиме выходного дня.

Полностью прекращается движение пригородных поездов по маршруту «Керчь-Анапа-Керчь». Пригородные поезда будут ходить по Крыму, но только по одному оборотному рейсу за сутки - утром и вечером.

Пассажирские перевозки на морском транспорте будут полностью ограничены до 14 апреля.

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