Как в регионах борются с коронавирусом: На мосту в Крым выставят блокпост, а в Краснодар пускают только по прописке

Какие ограничения ввели в регионах для борьбы с коронавирусом? Узнавала «Комсомолка».

Карелия. На время режима самоизоляции в регионе ограничили продажу алкоголя с 10:00 до14:00.

В Хакасии запастись выпивкой можно с 10.00 до 15.00, в Башкирии - с 10:00 до 18:00.

Краснодарский край. Общественный транспорт ходит с 6 до 8 утра и с 17 до 20. На въездах в города стоят патрули из ДПС, Росгвардии и казаков. Они проверяют прописку у водителей. Если человек прописан в Краснодаре, то его только в Краснодар и пустят. В городе нельзя ездить на машинах без спецпропусков. Также через населенные пункты края нельзя проехать транзитом.

Крым. С полуночи 2 апреля на полуострове вводится режим полной самоизоляции. Глава региона Сергей Аксенов пояснил, что «блокпост на Крымском мосту организован для мониторинга въезжающих на полуостров». Водителям фур с едой и лекарствами будут измерять температуру.

По словам Аксенова, для проведения медосмотров на блокпосту привлекут в том числе и военных врачей. Планируется досматривать всех автомобилистов и пассажиров, проверять их состояние здоровья. Автобусное сообщение с материковой частью России прекращено со среды. Поезда будут ходить, но досмотры ждут всех, кто путешествует по железнодорожной части моста.

Всех, кто поедет по Крымскому мосту, будут проверятьФото: Анастасия ЖУКОВА

Татарстан. Жителям республики будут выдавать спецпропуска на период самоизоляции. Для этого надо будет отправить бесплатную смску на короткий номер, в которой надо указать ФИО, серию и номер паспорта и адрес фактического места проживания. В ответном сообщении придет код регистрации. Его надо будет отправить повторным СМС и указать цель передвижения.Они могут быть следующими: посещение банка, больницы, ветеринарной клиники, почты, суда, участие в похоронах, получение или восстановление паспорта, поездки на дачу, доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, оказания им помощи.

В ответ должно прийти СМС-сообщение с кодом разрешения и указанным сроком действия пропуска. Также правительство региона утвердило форму справки, которую работодатель может выдать сотрудникам для поездок на работу.

Чечня. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что с 5 апреля «въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок».

- Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать, — заявил Кадыров в своем инстаграме.

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