Работа организаций во время режима самоизоляции в Крыму: Кому можно и кто получил разрешение

Указ главы Крыма расширил перечень предприятий, которые могут работать в период режима повышенной готовности к ЧС по коронавирусу. Количество выявленных больных и изолированность региона дают надежду, что Крым проскочит опасный период в относительном благополучии. Наступившая неделя будет показательной - чем меньше случаев заражения, тем быстрее снимут ограничения и все предприятия вернутся к привычной жизни. «Комсомолка» узнала все о работе организаций в режиме самоизоляции в Крыму.

ВЫХОД НА РАБОТУ ПО СОГЛАСИЮ

- Задача номер дин - это воспрепятствование распространению коронавируса, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Потому все, что укладывается в рамки главной задачи, и может быть сделано с соблюдением всех регламентов, будет работать. Если будут нарушения, предприятие работать не будет.

Строительство объектов за бюджетный счет возобновитьсяФото: Анна КИРИЕНКО

В первую очередь, возобновится жизнь на строительных площадках Крыма. Минстрой готовит список из 180 объектов, которые возводятся по Федеральной целевой программе развития региона и контрактам за бюджетный счет.

Кроме того, возобновится жилищное строительство, поскольку выполнение показателей по сдаче квадратных метров никто не отменял - 150 тысяч кв.м. за год.

Решение возобновлять работы или нет принимает руководитель компании-застройщика, поскольку на его ответственности сроки сдачи объекта и техника безопасности. Плюс к этому, условия на строительной площадке должны соответствовать требованиям противоэпидемических мероприятий: измерение температуры тела в начале и в конце рабочего дня с занесением данных в журнал, обеспечение средствами индивидуальной защиты, обработка дезсредствами помещений общего пользования. К работе не допускаются сотрудники в возрасте 65+, беременные женщины и те, кто вынужден соблюдать самоизоляцию в режиме 14-дневного карантина. Каждый работник подписывает согласие на выход на стройплощадку.

Дорожные работы не прекращаются. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

СМЕЖНИКОВ ВЕРНУТ В СТРОЙ

- На сайте Министерства строительства РК будет размещен приказ по порядку необходимых мероприятий, который тот или иной застройщик, генподрядчик должен выполнить и предоставить определенный пакет документов, - пояснил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Комиссия будет рассматривать пакет документов и согласовывать или не согласовывать тот или иной объект.

Вместе с работой стройплощадок возобновится деятельность смежников - строительных баз и бетонных узлов. Массовый характер это носить не будет, только по рекомендации генподрядчика. По всей видимости придется открыть хотя бы один строительный супермаркет.

- До 30 апреля прошу набраться терпения и работать с тем, кто есть, - подчеркнул Кабанов. - Прошу войти в положение, итак в ручном режиме запускаем стройку.

ЗАРАБОТАЮТ НОТАРИУСЫ И СТО

В ближайшие дни возобновится прием граждан в органах социальной защиты. Оставшиеся без заработков крымчане рассчитывают получить пособия, но их оформить дистанционно невозможно - нужны справки с прежнего места работы и личная подача заявления. Прием будет идти по предварительной записи по телефону или через онлайн сервисы.

В дежурном режиме вернутся к работе нотариусы, а график их дежурств можно будет найти на сайте Нотариальной палаты РК.

Поликлиники вернутся к профосмотрам, станции технического обслуживания - к ремонту автомобилей. Разрешена работа пунктов выдачи заказов интернет-магазинов и доставки товаров, бюро ритуальных услуг. До 92 объектов расширен перечень предприятий, имеющих системообразующее значение - там, где работают по 500 человек и больше. Требования ко всем одинаковые: ежедневная проверка температуры тела сотрудников с фиксированием в журнале, дезинфекция помещений, обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Измерение температуры дваждывденьв обязательном порядкеФото: Алексей БУЛАТОВ

АГРАРИЯМ - «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Сняты практически все ограничения по работе сельхозпредприятий, в том числе по хранению и переработке продукции, производству посадочного материала, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия.

Все, кто заняты в подготовке и организации весенне-полевых работ, ветеринарные эксперты и аптеки, производители и продавцы зоотоваров, сельскохозтехники, машинотракторные станции и сервисные центры, компании-перевозчики и логистические центры - все организации, связанные с продовольственной безопасностью, возобновляют свою работу в республике.

- Это очень важно, потому что мы вдыхаем жизнь в ряд отраслей, - считает спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Если ситуация не будет усложняться, то эту часть экономики нам удастся сохранить, а не обвалить.

ГОТОВЬТЕСЬ К СТАРТУ

Оставшимся за бортом послаблений власти советуют не терять время, а готовится к работе в новых условиях. Даже если меры предосторожности снимут раньше 30 апреля, это не означает возвращение к прежнему режиму - меры санэпидемической профилактики на предприятиях будут соблюдать еще долго, пока коронавирус гуляет по планете.

- У тех субъектов хозяйствования, которые сейчас не работают, есть время подготовится, - уверена руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Да, предприятие закрыто, но руководителю не запрещено подготовиться и приобрести дезинфицирующие средства, средства защиты, рецеркуляторы воздуха и когда встанет вопрос о работе предприятия, показать, что меры безопасности выполнены.

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