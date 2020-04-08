«Одумайтесь, крымчане! Вы не понимаете серьезности положения!»: Глава РК Сергей Аксенов пообещал ввести комендантский час из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям республики введением комендантского часа, если граждане продолжат нарушать режим самоизоляции.

- Вы видите сами в Симферополе и по городам движение машин. Я прошу крымчан… Вы не понимаете серьезности положения! Все повыезжали… вот попадете! – отчитал несознательных жителей полуострова Аксенов. - Мало того, что в режиме самоизоляции будете 2 недели находиться под арестом медицинским без возможности выйти, так е еще жизни и здоровье родственников поставите под угрозу. Если сейчас ситуация покатится [в сторону ухудшения], будет комендантский час! Вообще никто никуда не будет выходить!

Глава республики напомнил, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с ведущими биологами, врачами и вирусологами страны, и все эксперты единодушны в том, что разобщение граждан – единственный инструмент борьбы с вирусом.

- Прошу, чтоб в данном случае сознательность, дисциплина внутренняя победила какие-то эмоции, позицию, мол, вот дома тяжело сидеть, надоело и так далее. Одумайтесь! – обратился Сергей Аксенов к крымчанам. - Если это перейдет в режим какой-то непрогнозируемой ситуации, будет комендантский час, когда все совсем по-другому: на улице - и штрафы, и задержания.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что граждане плохо соблюдают режим самоизоляции:

- Сегодняшнее движение по городу Симферополю - один из примеров того, что режим самоизоляции с понедельника по факту прекращен. Увеличилось количество пробок.

Наталья Пеньковская добавила, что со 2 апреля по сегодняшний день на территорию Крыма прибыло более 8000 человек из других регионов РФ, а большой миграционный поток увеличивает риски заражения новой инфекцией.

Так, на днях коронавирус подтвердили у женщины, которая навещала свою дочь в Москве и заразилась там новой инфекцией. При этом родственник, который с ней контактировал, решил не соблюдать режим самоизоляции и отправился в больницу города Армянска. В итоге медучреждение закрыли на карантин, превратив в обсерватор.

Всего на полуострове на данный момент зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом, однако анализы всех, кто находится в больнице Армянска, еще не получены. Сейчас там на карантине 124 человека, и вероятность того, что многие из них заразились, чрезвычайно велика. Если инфекция выйдет за пределы медучреждения, в городе могут ввести комендантский час.

СКАЗАНО

Анна РУБЕЛЬ, председатель Комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения:

- Теплая и солнечная погода в Крыму расслабляет наших граждан, и даже самые ответственные выходят на улицу прогуляться. Это неприемлемо. Только жесткая дисциплина может помочь справится с надвигающейся на Крым бедой. И, если честно, то введение комендантского часа позволило бы Крыму и дальше оставаться в относительно благополучном положении по коронавирусу. Стабильная ситуация в республике — это результат титанического труда Роспотребнадзора, Минздрава, правоохранительных органов и других служб. Чтобы им помочь, было бы правильнее ввести комендантский час. Решение в любом случае будет принимать оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. И если оно будет принято, крымчане однозначно поддержат.

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