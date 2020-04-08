2020-04-08T12:13:14+03:00
Коронавирус Covid-19

«Одумайтесь, крымчане! Вы не понимаете серьезности положения!»: Глава РК Сергей Аксенов пообещал ввести комендантский час из-за коронавируса

Аксенов считает, что комендантский час из-за коронавируса поможет гражданам соблюдать дисциплину и сидеть дома
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава РК Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба Главы РКГлава РК Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба Главы РК
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил жителям республики введением комендантского часа, если граждане продолжат нарушать режим самоизоляции.

- Вы видите сами в Симферополе и по городам движение машин. Я прошу крымчан… Вы не понимаете серьезности положения! Все повыезжали… вот попадете! – отчитал несознательных жителей полуострова Аксенов. - Мало того, что в режиме самоизоляции будете 2 недели находиться под арестом медицинским без возможности выйти, так е еще жизни и здоровье родственников поставите под угрозу. Если сейчас ситуация покатится [в сторону ухудшения], будет комендантский час! Вообще никто никуда не будет выходить!

Глава республики напомнил, что президент РФ Владимир Путин провел совещание с ведущими биологами, врачами и вирусологами страны, и все эксперты единодушны в том, что разобщение граждан – единственный инструмент борьбы с вирусом.

- Прошу, чтоб в данном случае сознательность, дисциплина внутренняя победила какие-то эмоции, позицию, мол, вот дома тяжело сидеть, надоело и так далее. Одумайтесь! – обратился Сергей Аксенов к крымчанам. - Если это перейдет в режим какой-то непрогнозируемой ситуации, будет комендантский час, когда все совсем по-другому: на улице - и штрафы, и задержания.

В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что граждане плохо соблюдают режим самоизоляции:

- Сегодняшнее движение по городу Симферополю - один из примеров того, что режим самоизоляции с понедельника по факту прекращен. Увеличилось количество пробок.

Наталья Пеньковская добавила, что со 2 апреля по сегодняшний день на территорию Крыма прибыло более 8000 человек из других регионов РФ, а большой миграционный поток увеличивает риски заражения новой инфекцией.

Так, на днях коронавирус подтвердили у женщины, которая навещала свою дочь в Москве и заразилась там новой инфекцией. При этом родственник, который с ней контактировал, решил не соблюдать режим самоизоляции и отправился в больницу города Армянска. В итоге медучреждение закрыли на карантин, превратив в обсерватор.

Всего на полуострове на данный момент зарегистрировано 23 случая заболевания коронавирусом, однако анализы всех, кто находится в больнице Армянска, еще не получены. Сейчас там на карантине 124 человека, и вероятность того, что многие из них заразились, чрезвычайно велика. Если инфекция выйдет за пределы медучреждения, в городе могут ввести комендантский час.

СКАЗАНО

Анна РУБЕЛЬ, председатель Комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения:

- Теплая и солнечная погода в Крыму расслабляет наших граждан, и даже самые ответственные выходят на улицу прогуляться. Это неприемлемо. Только жесткая дисциплина может помочь справится с надвигающейся на Крым бедой. И, если честно, то введение комендантского часа позволило бы Крыму и дальше оставаться в относительно благополучном положении по коронавирусу. Стабильная ситуация в республике — это результат титанического труда Роспотребнадзора, Минздрава, правоохранительных органов и других служб. Чтобы им помочь, было бы правильнее ввести комендантский час. Решение в любом случае будет принимать оперативный штаб под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. И если оно будет принято, крымчане однозначно поддержат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комендантский час в Крыму: введут ли из-за коронавируса

Зараженных коронавирусом становится все больше, и все чаще звучат предложения ввести комендантский час в Крыму для профилактики (подробнее)

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 8 апреля 2020 года: Новый случай на полуостров привезли из Японии

Количество зараженных коронавирусом в Крыму уже составляет 23 человека (подробнее)

Пик заболеваемости коронавирусом в Крыму: В Роспотребнадзоре готовятся к росту числа зараженных

Специалисты считают, что в Крыму пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирус сделал то, что было не под силу свободному рынку — мигрантов среди работников супермаркетов стали замещать коренные жители
Корреспондент «КП» увидел, как работают «летучие бригады», заменяющие зараженных продавцов. И обнаружил спекулянтов, которые наладили «грязный» бизнес, пользуясь дефицитом медицинских масок в аптеках
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч
За последние сутки инфекцию выявили еще у 1175 человек, оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года
Новости 24
Аксенов разрешил продажу автозапчастей во время карантина
В Симферополе планируют снести 100 незаконных торговых точек
Названа причина закрытия городской больницы на севере Крыма
Муниципалитеты Крыма получили 2 миллиона рублей на дезинфекцию транспорта
В Госдуме рассказали о вероятности закрытия Армянска из-за коронавируса
Крымский университет сможет проводить тесты на коронавирус
Жителей Армянска из-за карантина в горбольнице будут возить в Красноперекопск
Симферопольский аэропорт выделил бесплатные наборы питания для пожилых и малоимущих
На борьбу с коронавирусом в Крыму выделили еще 168 миллионов рублей
За сутки в Крыму поймали 16 нарушителей режима самоизоляции
В Крыму снизились цены на имбирь и лимоны
Аксенов предложил закрывать предприятия, которые не соблюдают правила работы в карантин
Коронавирус в Крыму: Под медицинским наблюдением находятся 2837 человек
Погода в Крыму на 8 апреля: солнечно, ветрено и тепло до +16
Для неотложной помощи заболевшим Covid-19 в Симферополе подготовили 45 коек с аппаратами ИВЛ
Крымчане жалуются на сокращения и увольнения из-за коронавируса
Ялтинец присвоил 8 миллионов рублей из госбюджета и отделался штрафом в 100 тысяч
ФСБ задержала заместителя гендиректора «Крымэнерго»
«Осуждать за это глупо»: Политолог оценил указ Трампа о разрешении деятельности на Луне
В Никитском ботсаду парад тюльпанов впервые проходит без гостей
Пренебрегая самоизоляцией: По Севастополю катались двое парней «под кайфом»
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества
Российский биолог рассказал, что не все последствия коронавируса еще изучены
Участниц реалити-шоу, которое снималось в Крыму, внесли в базу «Миротворца»
Индекс уровня самоизоляции в Симферополе на 7 апреля 2020: На улицах появилось больше людей
Симферополец пытался купить топливо на фальшивые деньги
Крымский ученый рассказал об астероиде, который близится к Земле
«Просто предупреждаю»: Аксенов готов ужесточить карантин в Крыму
На Крым идут заморозки: Объявлено штормовое предупреждение