Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 6 апреля 2020 года составило пять человек

В Крыму выписано пять человек, больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- Из 21 заболевшего коронавирусной инфекцией в Крыму уже выписано пять человек. Лечение остальных больных продолжается, никого в тяжелом состоянии нет, на аппаратах искусственной вентиляции легких никто не находится. В обсерваторах у нас 22 человека, - сообщил Игорь Чемоданов.

По словам министра, под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму на 6 апреля находится 2 936 человек, из них 2489 - под динамическим наблюдением. За сутки снято с меднаблюдения 94 человека, поставлено - 56.

Напомним, что на 6 апреля в Крыму зафиксировали один новый случай заражения коронавирусом. Крымчанин вернулся из Мексики через Москву 21 марта. Он находится в Ялте, помещен в специальный бокс. Общее число зараженных в Крыму достигло 21 человека.

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