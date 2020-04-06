2020-04-06T11:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Крыму на 6 апреля 2020 года составило пять человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Крыму на 6 апреля 2020 года
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 6 апреля стало на одного заболевшего большеВ Крыму 6 апреля стало на одного заболевшего большеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму выписано пять человек, больных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- Из 21 заболевшего коронавирусной инфекцией в Крыму уже выписано пять человек. Лечение остальных больных продолжается, никого в тяжелом состоянии нет, на аппаратах искусственной вентиляции легких никто не находится. В обсерваторах у нас 22 человека, - сообщил Игорь Чемоданов.

По словам министра, под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму на 6 апреля находится 2 936 человек, из них 2489 - под динамическим наблюдением. За сутки снято с меднаблюдения 94 человека, поставлено - 56.

Напомним, что на 6 апреля в Крыму зафиксировали один новый случай заражения коронавирусом. Крымчанин вернулся из Мексики через Москву 21 марта. Он находится в Ялте, помещен в специальный бокс. Общее число зараженных в Крыму достигло 21 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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