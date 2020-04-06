Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 апреля 2020: Режим всеобщей самоизоляции продлили

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РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Глава РК Сергей Аксенов подписал указ, который продлевает режим всеобщей изоляции и нерабочие дни до 30 апреля.

Условия в общем и целом остаются те же: покидать место жительства можно только ради похода за продуктами или лекарствами, причем покупать их нужно в ближайшей торговой точке. Выгуливать собак можно, но не дальше 100 метров от дома. Также разрешено выгуливать мусор.

Ездить на работу могут только сотрудники ограниченного количества предприятий, которым разрешили работу.

Этим же указом Аксенов внес в список товаров первой необходимости сигареты, разрешив их продажу.

СТРОИТЕЛЯМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ

С 6 апреля возобновить работу в обычном режиме, однако с соблюдением мер профилактики могут 92 предприятия, перечисленные в указе главы РК в качестве системообразующих.

В частности, заработают крупные заводы, застройщики, возводящие многоэтажки и объекты по заказу государства. Также разрешили функционировать нотариусам, СТО, автомастерским.

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПОРУЧИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСТАВКУ ВРАЧЕЙ НА РАБОТУ

- Весь транспорт прикомандировать к больницам! - сказал Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.. - Доставка сотрудников медорганизаций на работу - это задача муниципального образования и главврача.

В свою очередь вице-премьер Елена Романовская попросила по тому же принципу организовать доставку сотрудников в психоневрологические интернаты, психиатрические больницы, дома престарелых.

ШКОЛЫ И ВУЗЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

С 6 апреля школы и вузы возобновляют работу в дистанционном режиме.

В КФУ начало пар в связи с этим сместили с 8 до 10. Кроме того, формируют гибкие графики для разных факультетов.

Ученики школ начнут работу онлайн, а те, у кого нет интернета дома - самостоятельно, поддерживая постоянную телефонную связь с учителем.

В детсадах будут функционировать дежурные группы.

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