2020-04-06T11:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Уроков не будет: В Крыму произошел сбой в системе «Электронный журнал»

6 апреля у школьников началось дистанционное обучение
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В ближайшее время дети будут учиться только из домаВ ближайшее время дети будут учиться только из домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 апреля, у крымских школьников началось дистанционное обучение, и в этот же день сервер «Электронный журнал» не выдержал и перестал работать - выдает ошибку. Мама ученика симферопольской школы № 2 Ксения рассказала КП-Крым, что им удалось зайти на портал, но там были выложены здания не от всех учителей.

- Потом классный руководитель нам рассказала, что даже не у всех преподавателей получилось зайти на сайт. Но у нас многие учителя создали беседы в группе во «ВКонтакте», там передавали задания и вели уроки.

Кроме этого, родителей попросили до вечера не заходить в личный кабинет, чтобы не перегружать сервер.

Но «барахлил» сайт не у всех.

Например, у ученика школы №38 никаких проблем со входом и выполнением заданий не возникло. Страница на сервере полностью прогружается и никакой ошибки не выдает.

- Сайт работает, видно все задания и тесты в режиме «онлайн», - уточнила мама третьеклассника Ольга.

Еще одна мама рассказала, что у них «Электронный журнал» тоже заработал, но спустя время. Только недавно они получили задания за неделю.

В Минобразе Крыма в комментарии КП-Крым сообщили, что работа по устранению проблем с сервером «Электронный журнал» уже ведется.

- Огромный поток учеников… Сервер просто не выдержал. Уже ведется работа по его восстановлению. В ближайшее время проблему устранят, - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Кстати, не во всех школах ведется обучение с помощью данного приложения. Например, учителя школы №33 в Симферополе сами присылают детям задания, а после проверяют их.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил обеспечить Интернетом всех школьников для обучения на дому.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим всеобщей самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля

Указ о продлении всеобщего режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года подписал глава Крыма Сергей Аксенов (подробнее).

Работа такси в Симферополе в период карантина: Что важно знать пассажирам при перемещении по городу

Что ждет такси в Симферополе в период карантина и как изменился рынок перевозок в Крыму (подробнее).

Грузоперевозки в Крыму в период самоизоляции: какие правила необходимо соблюдать

В период самоизоляции грузоперевозки в Крыму не прекращаются и не ограничиваются (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Крым будет просить у государства поддержку для строительной отрасли
Спрос на жилье в Крыму из-за коронавируса упадет на 10-15%
Из-за коронавируса в Крыму запретили партнерские роды
Следят за здоровьем: Рабочим на трассе «Таврида» каждый день меряют температуру
В Крыму из-за коронавируса отложили запуск экспрессов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория
С 1 мая вводится мораторий стройки в курортных городах Крыма
Моряки Черноморского флота спасли тонущего рыбака в Севастопольской бухте
Новый медцентр им.Семашко сможет принять больных коронавирусом и пневмонией уже 13 апреля
Вице-премьер Кабанов: Объекты ФЦП развития Крыма не пострадают от режима изоляции
Минстрой Крыма готовится открыть 180 строек
Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, сможет сойти на берег только после карантина
В Симферополе объявлено штормовое предупреждение
Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома
В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов
Симферопольские продавцы отказываются обслуживать покупателей без масок
Крымский парламент из-за коронавируса впервые проведет дистанционное заседание