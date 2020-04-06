Уроков не будет: В Крыму произошел сбой в системе «Электронный журнал»

В понедельник, 6 апреля, у крымских школьников началось дистанционное обучение, и в этот же день сервер «Электронный журнал» не выдержал и перестал работать - выдает ошибку. Мама ученика симферопольской школы № 2 Ксения рассказала КП-Крым, что им удалось зайти на портал, но там были выложены здания не от всех учителей.

- Потом классный руководитель нам рассказала, что даже не у всех преподавателей получилось зайти на сайт. Но у нас многие учителя создали беседы в группе во «ВКонтакте», там передавали задания и вели уроки.

Кроме этого, родителей попросили до вечера не заходить в личный кабинет, чтобы не перегружать сервер.

Но «барахлил» сайт не у всех.

Например, у ученика школы №38 никаких проблем со входом и выполнением заданий не возникло. Страница на сервере полностью прогружается и никакой ошибки не выдает.

- Сайт работает, видно все задания и тесты в режиме «онлайн», - уточнила мама третьеклассника Ольга.

Еще одна мама рассказала, что у них «Электронный журнал» тоже заработал, но спустя время. Только недавно они получили задания за неделю.

В Минобразе Крыма в комментарии КП-Крым сообщили, что работа по устранению проблем с сервером «Электронный журнал» уже ведется.

- Огромный поток учеников… Сервер просто не выдержал. Уже ведется работа по его восстановлению. В ближайшее время проблему устранят, - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Кстати, не во всех школах ведется обучение с помощью данного приложения. Например, учителя школы №33 в Симферополе сами присылают детям задания, а после проверяют их.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поручил обеспечить Интернетом всех школьников для обучения на дому.

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