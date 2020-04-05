2020-04-05T21:37:16+03:00
Общество

В Минобразе РК рассказали о работе школ и детских садов в режиме самоизоляции

Учеба останется дистанционной, в садиках продолжат работу дежурные группы
Анна БУГОРКОВА
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Гранит науки ученики будут грызть домаГранит науки ученики будут грызть домаФото: Анастасия ЖУКОВА
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С новой недели в образовательных учреждениях Крыма возобновляется дистанционное обучение. Для учащихся младших классов и воспитанников детсадов организуют дежурные группы, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

- С 6 апреля для учащихся восстанавливается образовательный процесс с применением дистанционных технологий. На сайтах образовательных учреждений будут размещены расписания, согласно которым будут проводиться занятия, - пояснила министр.

По ее словам, в школах по заявлениям родителей организуют группы до 12 человек для учеников начальной школы.

Те дети, у которых нет интернета дома (таких еще неделю назад было 8%) будут заниматься самостоятельно и держать связь с учителями по телефону.

Детские сады работают в режиме дежурных групп, которые формируются по заявкам родителей.

Напомним, в Крыму продлили режим всеобщей изоляции до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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