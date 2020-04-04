2020-04-06T15:46:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Оператор ж/д перевозок в Крым готовится менять схему движения из-за коронавируса

Поезда ходят пустые
Анна КИРИЕНКО
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График движения будет пересмотрен - пассажров малоГрафик движения будет пересмотрен - пассажров малоФото: Анастасия ЖУКОВА
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Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым - компания «Гранд Сервис Экспресс» - готовится менять схему движения составов. Сегодня фирменный поезд «Таврия» в 17 вагонах привез из Москвы в Симферополь 74 пассажира.

ВАГОН АНКЕТ

В настоящее время поезда ходят по графику, поскольку перемещение железнодорожным транспортом между регионами не ограничено.

В вагонах после посадки пассажирам раздают анкеты с просьбой указать, куда они следуют и где будут находится, а также контактный номер телефона на случай экстренной связи.

Она может понадобиться, если у кого-либо из состава, будь то пассажир или работник, выявят коронавирус, и всем контактным предстоит пройти тестирование на инфекцию.

Ранее Роспотребнадзору уже приходилось объявлять поиск пассажиров рейсовых автобусов и самолетов, следовавших в одном салоне с заболевшими.

- Анкетирование начинается по посадке в поезд, и в Симферополе мы забираем готовые анкеты, - уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Это отработано с железной дорогой и фирмой «Гранд Сервис Экспресс», и анкеты расходятся очень быстро.

Запуск новых направлений через Крымский мост под вопросом. Фото: Инфоцентр Крымский мост

Запуск новых направлений через Крымский мост под вопросом. Фото: Инфоцентр Крымский мост

РЕСТОРАН ЗАКРЫТ

Основную часть въезжающих в Крым составляют жители Москвы и Подмосковья. У кого-то здесь живут родственники, нуждающиеся в уходе, кто-то успел обзавестись недвижимостью и стремится переждать ограничительный период ближе к морю.

Во время поездки им нельзя пользоваться вагоном-рестораном, а всю еду разносят по местам.

- Каждые два часа в пути следования проходит санитарная обработка вагонов дезинфицирующими средствами, поездные бригады снабжены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, на составах имеются электронные термометры, к рейсу не допускаются сотрудники с признаками респираторных заболеваний, - уточнили КП-Крым в транспортной компании. - В случае ухудшения самочувствия пассажиров на пути следования на ближайшую станцию вызываются медики.

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Эпидемиологическая обстановка отразилась на продаже ж/д билетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно.

- Наблюдается значительный спад пассажиропотока. Рассматривается возможность изменения схемы поездов, - пояснили в компании. - Информация по возможному изменению графиков движения поездов «Таврия» будет размещена на сайте перевозчика дополнительно.

С 31 марта «Гранд Сервис Экспресс» отменила поезд № 53/54 сообщением «Москва - Санкт-Петербург - Москва» до 12 апреля включительно. Пассажирам возвращают полную стоимость неиспользованного билета без взимания сборов за возврат.

Планы компании запустить с 25 апреля железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с пятью городами России зависят от эпидемической ситуации в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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