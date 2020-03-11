Летом поезда свяжут Крым с Архангельском, Псковом, Великим Новгородом, Петрозаводском и Грозным

В этом году планируется расширить железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с пятью городами России. С 25 апреля поезда дальнего следования соединят полуостров с Кисловодском, Екатеринбургом, Мурманском и усилят интенсивность движения в направлении Москвы и Санкт-Петербурга.

- Это пассажирское лето становится для нас первым в новой истории Крымской железной дороги, - отметил директор ФГУП «КЖД» Алексей Гладилин. - Также на 2020 год рассматривается расширение маршрутов по направлению Архангельск - Симферополь, Псков - Великий Новгород - Евпатория, Феодосия - Петрозаводск, Грозный - Симферополь.

От объемов летнего пассажиропотока зависит включение в 2021 году еще 7 маршрутов, среди которых Пермь, Оренбург, Астрахань, Махачкала, Смоленск и Белгород.

В перспективе семь новых направлений по России

Для работы в летний период КЖД уже получила 10 новых локомотивов и в апреле ожидает поставки 7 электровозов и 8 тепловозов. В период 2016-19 годов за счет государства отремонтировали 45 тепловозов, заменено 312 км железнодорожных путей, заменено 120 стрелочных переходов, узлы связи переведены на цифровой формат.

Всего на обновление инфраструктуры КЖД потрачено 4,5 миллиарда рублей, благодаря чему скорость движения от Керчи до Севастополя выросла в среднем до 100 км/ч. В этом году капительному ремонту подлежат еще 48 км путей.

Напомним, с начала железнодорожного сообщения по Крымскому мосту общий пассажиропоток превысил 155 тысяч человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крым начнут ходить поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

Билеты поступят в продажу уже 25 февраля (подробнее)

У поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь - новое расписание

Их перевели на режим работы «через день» (подробнее)