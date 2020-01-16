У поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь - новое расписание
У поездов из Санкт-Петербурга в Севастополь, и обратно, новое расписание, говорится на сайте компании перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».
Так, поезд «Санкт-Петербург - Севастополь» с 15 января ходит через день, он будет в пути 43 часа. Поезд из Севастополя в Санкт-Петербург перейдет на режим работы «через день» в пятницу, 17 января.
Напомним, что железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря прошлого года открыл президент России Владимир Путин.
Первый поезд приехал на полуостров 25 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь. Поезд «Москва-Симферополь» привез пассажиров 26 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU