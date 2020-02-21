В Крым начнут ходить поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

Поезда «Таврия», которые соединяют Крымский полуостров с материковой Россией, уверенно расширяют географию маршрутов.

- В апреле поезда «Таврия» начнут ходить из Кисловодска, Екатеринбурга, Мурманска в Симферополь и обратно, - сообщили в пресс-службе компания «Гранд Сервис Экспресс». - В составе поездов – купейные и плацкартные вагоны.

Уже 25 февраля все желающие смогут купить билеты на новые маршруты. Приобрести проездные документы для приятного путешествия можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте «Гранд Сервис Экспресс» grandtrain.ru и в мобильном приложении «ГСЭ Билеты».

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ПОЕЗДА

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

1.Периодичность движения поезда «Мурманск-Симферополь» один раз в девять дней. Маршрут пройдет через Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас и Пензу, Ростов-на-Дону. Первый состав отправится в путь 25 апреля из Мурманска.

2.) «Екатеринбург-Симферополь» будет курсировать несколько раз в неделю. Причем поезда будут следовать разными маршрутами: через Волгоград (Саратов, Самару, Уфу и Челябинск); через Казань (следует через Канаш, Саранск, Пензу). 25 апреля состав из Екатеринбурга пройдет через Самару.

3.) График движения поезда «Кисловодск-Симферополь» - два раза в неделю. На маршруте - Пятигорск, Минеральные воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар. Первый выезд 29 апреля из Кисловодска.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ И ПИТЕРА

Заработают так же и новые направления на полуостров из двух крупнейших городов страны. 1.) «Москва-Севастополь» первый раз выйдет в путь 27 апреля. Состав проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Периодичность движения - через день. Можно купить билеты в вагоны типа СВ, купе и плацкарт.

2.) Поезда «Таврия» также свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Здесь есть купейные и плацкартные вагоны. Составы, которые стартуют с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга, пройдут через такие крупные города, как Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию будут ходить через день, в Феодосию 2 раза в неделю. Начало движения в Евпаторию 28 апреля, в Феодосию - 7 мая.

Поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать со 2 мая (через день), в Феодосию несколько раз в неделю начиная с 4 мая.

КСТАТИ

В настоящее время двухэтажные поезда «Таврия» из Москвы отравляются на полуостров каждый день. Составы из Санкт-Петербурга раз в два дня, а лето они станут ходить каждый день.

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