Студенты КФУ с понедельника вернутся на дистанционное обучение

5 Апр 2020 2020-04-05T17:14:39+03:00

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С начала новой недели 6 апреля учеба в Крымском федеральном университете возобновится в дистанционном формате. Руководству подразделений и филиалов вуза рекомендовано перенести начало занятий на 10 часов утра.

- Начало пар смещается с 8 часов утра на 10, чтобы упростить режим перехода от каникул к учебному процессу. Это не для всех, окончательное решение принимают директора структурных подразделений и филиалов в зависимости от направлений, по которым осуществляется обучение, - подчеркнул и. о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Для некоторых студентов и преподавателей будут сформированы «гибкие» графики обучения и работы.

- Особое беспокойство у меня вызывают студенты-медики и преподаватели, которые сейчас активно помогают системе здравоохранения Крыма. Конечно, их график будет организован в зависимости от того, какую полезную функцию они выполняют для республики, - добавил Андрей Фалалеев.

Обучение студентов в дистанционном формате продолжится ориентировочно до 30 апреля. В дальнейшем обстановка в Крыму покажет, когда университет начнет работать в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU