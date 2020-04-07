Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 7 апреля 2020 года: Заболела еще одна крымчанка
В Крыму количество зараженных коронавирусом 7 апреля 2020 года увеличилось на одного человека.
- Плюсом одна женщина заболевшая, она ездила в Москву к дочке, вернулась оттуда с инфекцией, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, женщину госпитализировали 3 апреля в бокс инфекционной больницы. С ней контактировали четыре близких родственника, также Роспотребнадзор установил шесть отдаленных контактов. У всех взяли анализы, пока коронавирус ни у кого из них не подтвердился.
- Больная находится в условиях стационара, проведена по месту жительства заключительная дезинфекция, - сообщили в Роспотребнадзоре.
До дома зараженная добиралась на такси, Роспотребнадзор сейчас разыскивает водителя.
Таким образом, всего в республике зарегистрировали 22 случая заболевания, пятеро жителей полуострова уже выздоровели, их выписали из больниц.
В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости коронавирусом в Крыму еще не пройден. Специалисты ожидают роста числа зараженных в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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