2020-04-07T10:23:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 7 апреля 2020 года: Заболела еще одна крымчанка

Количество зараженных коронавирусом в Крыму увеличилось до 22
Анастасия ЖУКОВА
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Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали 7 апреляНовый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали 7 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Крыму количество зараженных коронавирусом 7 апреля 2020 года увеличилось на одного человека.

- Плюсом одна женщина заболевшая, она ездила в Москву к дочке, вернулась оттуда с инфекцией, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, женщину госпитализировали 3 апреля в бокс инфекционной больницы. С ней контактировали четыре близких родственника, также Роспотребнадзор установил шесть отдаленных контактов. У всех взяли анализы, пока коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

- Больная находится в условиях стационара, проведена по месту жительства заключительная дезинфекция, - сообщили в Роспотребнадзоре.

До дома зараженная добиралась на такси, Роспотребнадзор сейчас разыскивает водителя.

Таким образом, всего в республике зарегистрировали 22 случая заболевания, пятеро жителей полуострова уже выздоровели, их выписали из больниц.

В Роспотребнадзоре отмечают, что пик заболеваемости коронавирусом в Крыму еще не пройден. Специалисты ожидают роста числа зараженных в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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