Кому не нужны пропуска в Крыму в период самоизоляции

В Крыму действует режим повышенной готовности до 30 апреля. В это время не работают многие предприятия.

Для всех граждан введен режим самоизоляции. Это значит, что выходить на улицу можно только если нужно вынести мусор, выгулять собаку, купить продукты в магазине или лекарства в аптеке.

Для этого, конечно, пропуска и другие разрешающие документы не нужны. Однако гулять по улице просто так нельзя - со среды в Крыму вводят московские штрафы. Граждане за праздное разгуливание могут получить штраф от 4-х тысяч рублей.

Если же вы работаете на предприятии, деятельность которого разрешена в этот период, нужно иметь с собой справку с места работы, в которой указан адрес регистрации, фактического проживания и юридический адрес предприятия. Форму справки можно посмотреть на сайте правительства Крыма.

Пожилым людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, категорически не рекомендуют выходить на улицу до 30 апреля. Работающим пенсионерам необходимо будет получить специальный пропуск в администрациях муниципальных образований. Порядок получения документа утвердят в течение дня 14 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Крыма Сергей Аксенов о коронавирусе: «Если не соблюдать режим самоизоляции, мы можем лишиться медицины»

Зараженные приходят на осмотры и не сообщают медикам о том, что они сами или их родные были в неблагополучных по коронавирусу регионах (подробнее)

Пропуска для работающих пенсионеров в Крыму в период самоизоляции: как получить

Граждане старше 65 лет должны будут получить пропуска в местных администрациях (подробнее)