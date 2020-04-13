2020-04-13T19:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому не нужны пропуска в Крыму в период самоизоляции

«Комсомолка» выяснила, кому не нужны пропуска в Крыму в период самоизоляции
Надежда ДАЦЮК
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За свободное разгуливание по улицам можно получить штраф от 4 тысяч рублейЗа свободное разгуливание по улицам можно получить штраф от 4 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Крыму действует режим повышенной готовности до 30 апреля. В это время не работают многие предприятия.

Для всех граждан введен режим самоизоляции. Это значит, что выходить на улицу можно только если нужно вынести мусор, выгулять собаку, купить продукты в магазине или лекарства в аптеке.

Для этого, конечно, пропуска и другие разрешающие документы не нужны. Однако гулять по улице просто так нельзя - со среды в Крыму вводят московские штрафы. Граждане за праздное разгуливание могут получить штраф от 4-х тысяч рублей.

Если же вы работаете на предприятии, деятельность которого разрешена в этот период, нужно иметь с собой справку с места работы, в которой указан адрес регистрации, фактического проживания и юридический адрес предприятия. Форму справки можно посмотреть на сайте правительства Крыма.

Пожилым людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, категорически не рекомендуют выходить на улицу до 30 апреля. Работающим пенсионерам необходимо будет получить специальный пропуск в администрациях муниципальных образований. Порядок получения документа утвердят в течение дня 14 апреля.

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Граждане старше 65 лет должны будут получить пропуска в местных администрациях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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