2020-04-13T12:39:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Крыма Сергей Аксенов о коронавирусе: «Если не соблюдать режим самоизоляции, мы можем лишиться медицины»

Зараженные приходят на осмотры и не сообщают медикам о том, что они сами или их родные были в неблагополучных по коронавирусу регионах
Анастасия ЖУКОВА
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Сергей Аксенов. Фото: страница главы РК в FacebookСергей Аксенов. Фото: страница главы РК в Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал граждан соблюдать режим всеобщей самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости, а в случае появления первых симптомов ОРВИ - сразу обращаться к врачу.

Напомним, в Роспотребнадзоре ожидают увеличения количества заболевших в республике к ближайшее время. Так, сейчас регистрируются случаи, когда носители заразились еще в конце марта, но инкубационный период завершился только к середине апреля.

- По московскому опыту мы можем предполагать, как у нас это будет развиваться. В москве количество заболевших перевалило уже за все разумные параметры. Коллеги, вот это же будет ожидать нас, если у нас количество заражений в день превысит разумную цифру, - отметил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Наибольшее беспокойство у главы республики вызывает безалаберное отношение крымчан к безопасности врачей. Так, некоторые зараженные приходят на осмотры и не сообщают медикам о том, что они сами или их родные были в неблагополучных по коронавирусу регионах.

- Обнаружение в медицинских учреждениях больных [коронавирусом] - закрываем учреждение на обсерватор. Мы так можем медицины лишиться! Все наши больницы будут обсерваторами, не принимающими и не выписывающими больных в течение двух недель! И не надо никому объяснять, что случится, если это произойдет, - отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции, социальная дистанция - все это защищает лучше масок. И только от ответственности граждан зависит длительность и жесткость вводимых ограничений из-за угрозы коронавируса.

Напомним, в Крыму на сегодняшний день зарегистрировали 32 случая заражения. Под наблюдением медиков находятся порядка трех тысяч жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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