Глава Крыма Сергей Аксенов о коронавирусе: «Если не соблюдать режим самоизоляции, мы можем лишиться медицины»
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал граждан соблюдать режим всеобщей самоизоляции и не выходить на улицу без крайней необходимости, а в случае появления первых симптомов ОРВИ - сразу обращаться к врачу.
Напомним, в Роспотребнадзоре ожидают увеличения количества заболевших в республике к ближайшее время. Так, сейчас регистрируются случаи, когда носители заразились еще в конце марта, но инкубационный период завершился только к середине апреля.
- По московскому опыту мы можем предполагать, как у нас это будет развиваться. В москве количество заболевших перевалило уже за все разумные параметры. Коллеги, вот это же будет ожидать нас, если у нас количество заражений в день превысит разумную цифру, - отметил Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.
Наибольшее беспокойство у главы республики вызывает безалаберное отношение крымчан к безопасности врачей. Так, некоторые зараженные приходят на осмотры и не сообщают медикам о том, что они сами или их родные были в неблагополучных по коронавирусу регионах.
- Обнаружение в медицинских учреждениях больных [коронавирусом] - закрываем учреждение на обсерватор. Мы так можем медицины лишиться! Все наши больницы будут обсерваторами, не принимающими и не выписывающими больных в течение двух недель! И не надо никому объяснять, что случится, если это произойдет, - отметил Аксенов.
Он подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции, социальная дистанция - все это защищает лучше масок. И только от ответственности граждан зависит длительность и жесткость вводимых ограничений из-за угрозы коронавируса.
Напомним, в Крыму на сегодняшний день зарегистрировали 32 случая заражения. Под наблюдением медиков находятся порядка трех тысяч жителей региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Крыма ввели новые ограничения из-за угрозы коронавируса
Новые ограничения вступают в силу уже с 14 апреля (подробнее)
Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 13 апреля 2020 года: Всего 32 случая
Количество зараженных коронавирусом на 13 апреля 2020 выросло на одного человека (подробнее)
Из-за одного зараженного крымчанина в изоляции оказались 64 человека, в том числе - 8 медиков
Мужчина приехал из Москвы, долго занимался самолечением и не сообщил врачам о командировке (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»