2020-04-13T11:35:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Крыма ввели новые ограничения из-за угрозы коронавируса

Новые ограничения вступают в силу уже с 14 апреля
Надежда ДАЦЮК
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Режим самоизоляции ужесточатРежим самоизоляции ужесточатФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 14 апреля в Крыму вводятся дополнительные ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения будут внесены в Указ главы Республики Крым от 17 марта.

КЛАДБИЩА И ВАХТОВЫЙ МЕТОД ПОД ЗАПРЕТОМ

Так, с 14 апреля будет запрещено пускать в Крым строителей, которые работают вахтовым методом. Кроме того, не рекомендуется посещать кладбища, за исключением случаев погребения, сообщил премьер-министр Юрий Гоцанюк.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ - ПРОПУСКА

Гражданам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, категорически запрещено выходить на улицу. Исключения составляют случаи прямой угрозы жизни и здоровью, а также покупки продуктов питания и выгул животных.

Гражданам преклонного возраста, которые продолжают работу в этот непростой период, нужно будет получить пропуска.

- В случае возникновения необходимости личного присутствия на рабочем месте граждан старше 65 лет, им необходимо обязательно обратиться в администрацию муниципального образования для получения соответствующего пропуска. Механизм сегодня будет разработан, каким образом выдача пропусков будет осуществляться, - уточнил премьер-министр.

СМИ И РЫБОЛОВАМ МОЖНО РАБОТАТЬ

В список предприятий, которым разрешено работать, будут включены организации, выполняющие субподрядные работы по строительству, модернизации, реконструкции и ремонту объектов производства, реализации и хранения сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки.

Кроме того, в Крыму разрешат работу предприятиям сферы рыбодобычи, рыбопереработки и рыбоводным хозяйствам, а также организациям, выпускающим и распространяющим полиграфическую продукцию и СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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