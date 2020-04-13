Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 13 апреля 2020 года: Всего 32 случая

В Крыму 13 апреля 2020 года зарегистрировали очередной случай заражения коронавирусом. Таким образом, на полуострове уже 32 человека, у которых подтвердили наличие новой инфекции.

- 28 марта человек вернулся из Москвы, из командировки, занимался самолечением активно. Насколько я понимаю, большое количество контактов. Красногвардейский район. И в больнице были контакты, то есть группа риска расширяется, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба. - На самом деле, это к вопросу об ответственности: один человек в течение одной недели может натворить дел!

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала подробнее о заболевшем. Мужчина - сотрудник компании «Восход», которая занимается выпуском типографской продукции. Он находился в Москве на личном транспорте и вернулся на собственном автомобиле через Крымский мост.

- Четвертого числа (апреля. - Ред.) числа он почувствовал себя заболевшим, но продолжал лечиться самостоятельно на дому, а 8 числа он обращается в сельскую амбулаторию. Там он тоже не говорит, что до этого был в Москве. Ему назначается лечение, но 11 числа состояние ухудшается, он обращается в приемное отделение больничного комплекса села Восход. Ему ставят [диагноз] пневмонию под вопросом, его обследуют и в дальнейшем с учетом эпидемического анамнеза и тяжести состояния госпитализируют в инфекционное отделение, - сообщила на заседании оперативного штаба Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что у зараженного было большое количество контактов за это время. Так, 15 человек уже находятся в обсерваторе, из них 8 - это медицинские работники, которые его обследовали. Кроме того, в режиме домашней изоляции оказались 27 человек, которые одновременно с ним находились в приемном покое больницы и в сельской амбулатории. На дому также наблюдаются 22 человека, которые являются членами семей медработников и других контактных лиц.

- Таким образом, по одному случаю 64 человека в изоляции, - заключила Наталья Пеньковская.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал правоохранителей дать правовую оценку тому факту, что зараженный мужчина скрывал свой визит в Москву.

- Безалаберность и безответственность привела к увеличению группы риска, - заявил Аксенов.

Как сообщалось, в Крыму уже возбуждено первое уголовное дело из-за нарушения карантина: житель Евпатории, побывавший за границей, не сообщил о своей поездке, заболел коронавирусом и заразил врача, который его осматривал.

Напомним, в Крыму на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся под наблюдением врачей находятся почти три тысячи человек, у которых подозревают коронавирус. Все они либо прибыли из неблагополучных стран, либо контактировали с зараженными.

Основным инфекционным госпиталем на случай массового поступления зараженных коронавирусом в Крыму станет 7-я городская больница Симферополя. Ее уже обследовали специалисты противочумной станции и признали готовой.

Кроме того, власти решили раньше срока ввести в строй новый медцентр имени Семашко, который возвели в крымской столице. Там уже оборудовали 45 реанимационных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких для тяжелых больных.

Также в Крыму открывают несколько обсерваторов для изоляции граждан, которые не соблюдают домашний карантин или же им негде его соблюдать. Их создают на базе санаториев и пансионатов. Так, уже работает обсерватор в Евпатории, готов принимать людей обсерватор в Ялте, аналогичное учреждение скоро откроется и в Керчи.

Временно превратили в обсерватор центральную горбольницу Армянска, там сейчас под наблюдением 124 человека - и врачи, и пациенты, которые контактировали с зараженным местным жителем, попавшим в стационар.

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