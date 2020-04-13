Из-за одного зараженного крымчанина в изоляции оказались 64 человека, в том числе - 8 медиков

Из-за одного зараженного коронавирусом крымчанина пришлось изолировать 64 человека, в том числе - 8 медиков.

Напомним, в Крыму 13 апреля зарегистрировали новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациентом оказался житель Красногвардейского района, который побывал в Москве с рабочей командировкой, однако предпочел скрыть этот факт и долго занимался самолечением, когда у него начали проявляться симптомы ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, он выехал из Москвы на автомобиле 28 марта, а почувствовал себя плохо 4 апреля. К врачу поначалу не обратился, попытался привести себя в чувство дома. Через несколько дней не полегчало, и мужчина идет в сельскую амбулаторию. Там он ничего не сообщил о московской командировке.

- Ему назначается лечение, но 11 числа состояние ухудшается, он обращается в приемное отделение больничного комплекса села Восход, - рассказала на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Крыма - руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В больнице ему диагностировали пневмонию и положили в инфекционное отделение.

- С учетом длительного развития этой ситуации и большого количества контактов... сегодня 15 человек в обсерваторе, из них 8 - медицинские работники, которые проводили ему рентген-обследование и так далее, - отметила Наталья Пеньковская. - Еще 27 человек - это лица, которые с ним одномоментно находились в приемном покое в амбулатории, они приходили по другому поводу и не госпитализированы, так как это контакты второго порядка. Но они находятся под медицинским наблюдением и изолированы на дому. Еще 22 человека на дому - это члены семей медработников и лиц, которые контактировали с ним предметно.

Всего из-за одного заболевшего оказались в вынужденной изоляции 64 человека.

В свою очередь вице-премьер Елена Романовская добавила, что один из напарников заболевшего - супруг сотрудника Красногвардейского неврологического интерната. Поэтому в числе изолированных - 12 сотрудников упомянутого интерната.

- Мы не можем допустить ситуацию, не дай Бог, чтобы в учреждение, где находится почти 300 психоневрологических больных (пожилого возраста, с хроническими заболеваниями) и столько же сотрудников, занести очаг такого заболевания, - отметила Романовская.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поведение жителя Красногвардейского района безалаберным и безответственным.

- Я считаю, что это сокрытие [информации] умышленное, - отметил он и призвал полицию дать правовую оценку тому факту, что мужчина скрывал свою поездку в Москву и подверг риску заражения большое количество людей. - Благодаря его халатности люди на 15 суток «арестованы»!

Всего в Крыму зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом.

КСТАТИ

На полуострове уже возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина. Мужчина побывал за границей, скрыл этот факт, и когда ему стало плохо, обратился в частную клинику, заразив врача, проводившего осмотр. В настоящее время мужчину уже выписали из больницы.

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