Роспотребнадзор о коронавирусе в Крыму: Мы в начале развития эпидемической ситуации

13 Апр 2020 2020-04-13T12:18:23+03:00

Сейчас врачи выявляют коронавирус у тех, кто заразился в конце марта

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В Роспотребнадзоре считают, что в Крыму эпидемия коронавируса только на старте, и дальше специалисты будут выявлять все больше больных.

Напомним, 13 апреля зарегистрировали очередной случай заражения: житель Красногвардейского района Крыма привез инфекцию из Москвы, где он был в командировке с 25 по 28 марта.

- Мы говорим о выявленных больных, у которых ситуация развивалась до 28 марта, то есть сейчас мы наблюдаем ситуацию еще до введения ограничительных мероприятий на территории Крыма, и ситуация в москве была отличная кардинально от того, что мы наблюдаем сегодня. То есть фактически мы сейчас находимся только в начале пути развития эпидемической ситуации, - сказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Ранее Пеньковская отмечала, что пик заболеваемости коронавирусом в Крыму еще не пройден и следует готовиться к росту количества зараженных.

Всего в Крыму сейчас выявили 32 заболевших коронавирусом, 12 из них уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся порядка трех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU