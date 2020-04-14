2020-04-14T18:54:05+03:00
Общество

Самоизоляция на даче: Где и как можно купить саженцы в Крыму во время карантина

Многие крымчане покинули свои квартиры, чтобы пересидеть пандемию на огородах
Надежда ДАЦЮК
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Работы на дачных участках в самом разгареРаботы на дачных участках в самом разгареФото: архив "КП"
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Период самоизоляции пришелся на самую жаркую пору для огородников - все дачные работы кипят именно в это время. Не желая оставаться в квартирах на время самоизоляции, не мало крымчан рвануло на свои дачи: многие высаживают рассаду, чистят участки, подыскивают саженцы. Это намного веселее и продуктивнее, чем сидеть в четырех стенах.

«Комсомолка» узнала, хватает ли крымчанам саженцев и семян, и как обстоят дела с покупками на рынке огородников.

АГРАРИЯМ НЕ ЗАПРЕЩАЛИ РАБОТАТЬ

Если в некоторых регионах России есть сложности с покупкой семян и саженцев, то в Крыму этого товара хватает, потому что сельхозпредприятиям разрешено его продавать. Согласно распоряжению Совета министров Крыма от 14 апреля 2020 года, предприятия сельского хозяйства могут работать в обычном режиме.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства КП-Крым сообщили, что и до сегодняшнего дня аграрии на полуострове работали без ограничений. Дефицита не было.

- Повышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию, в том числе на крупы, сахар и другие продуты, наблюдался примерно две недели назад. На саженцы и семена повышенного спроса не было, - уточнили в министерстве.

КУПИТЬ МОЖНО НА РЫНКАХ И В ИНТЕРНЕТЕ

Посевная кампания в Крыму идет полным ходом. Те, кто решил посадить саженцы на даче, могут купить их на рынках, которые еще открыты. Раньше работали и ярмарки, но с 3 апреля они под запретом из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, доступны и покупки в интернет-магазинах.

Алексей работает в агробизнесе несколько лет - выращивает на продажу саженцы плодовых деревьев и роз.

- У меня есть несколько гектаров, на которых выращиваю саженцы плодовых деревьев и розы. Есть стабильные оптовые покупатели. Они заказывают товар на два-три года вперед, заказы забиты до 2024 года. Розничный товар я продаю через интернет-магазин с доставкой по почте или на дом через курьера. Выручка в этом году упала примерно на 17%, - делиться изменениями в бизнесе наш собеседник.

По словам Алексея, цены на саженцы и семена в этом году остались на уровне прошлогодних, а вот в следующем году саженцы могут значительно подорожать из-за резкого скачка курса доллара.

- Цены уже взлетели. Если в прошлый сезон привезти розу из английского питомника стоило тысячу рублей, то теперь цена уже от 1 700. Саженцы плодовых деревьев тоже могут вырасти в цене. Их обычно заказывали из-за рубежа, ведь это было дешевле, чем покупать российские, - заключает предприниматель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 058-47-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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