Озвучены миллионные заработки депутатов Крыма и их жен

На сайте Госсовета республики опубликована декларация доходов крымских депутатов. Прибыль многих из них выросла в несколько раз. Примечательны не только цифры заработка политиков, но и их жен.

Так, доход спикера парламента Крыма Владимира Константинова за год вырос более чем в 3 раза: в 2018 году сумма составляла 6,95 миллиона рублей, зато в 2019 - 22,06 миллиона. Политик также обновил свой автомобиль: внедорожник Range Rover заменил на новый BMW x7 M50d.

Доход заместителя спикера Владимир Бобков не увеличился, а вот у его жены – значительно: с 31,8 миллиона до 34,3 миллиона рублей.

Супруга другого заместителя спикера Эдипа Гафарова отличилась еще больше: с 2018 года ее доход возрос с 261 тысячи рублей до 18,9 миллиона рублей.

Самым скромным оказался последний заместитель спикера Алла Пономаренко. Ее заработок составил всего 1,6 миллиона рублей, супруга - 1,2 миллиона.

А вот самым состоятельным депутатом Госсовета Крыма стала Светлана Шабельникова - директор ООО «Крымтурсервис 2004». Помимо заметно возросшего дохода (с 94 миллионов рублей до 137 миллионов) в ее собственности находится 16 земельных участков, дом, 10 квартир, 12 нежилых помещений и 13 нежилых зданий.

В целом, только 16 из 75 депутатов заработали за год меньше миллиона рублей. Доходов, как оказалось, нет у двух депутатов: Сергея Ерхана и Юрия Юрьева.

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