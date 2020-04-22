Тело пропавшего замминистра культуры Москвы нашли на съемной квартире в Ялте

Тело пропавшего в Крыму заместителя руководителя департаменты культуры города Москвы Леонида Ошарина нашли в Ялте на съемной квартире. Следов насилия на трупе нет.

По информации КП-Крым, Ошарин лежал в ванной, а входная дверь при этом была закрыта на ключ изнутри. Учитывая это, источник в силовых структурах допустил, что Ошарин мог свести счеты с жизнью.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского Следкома, точные причины смерти московского чиновника еще выясняются.

- Установлено, что мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил, - сообщают следователи. - Тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют.

Назначено несколько экспертиз для установления точной причины смерти. Сперва предстоит узнать точный маршрут передвижения чиновника из Краснодара в Крым, а также установить всех, с кем он контактировал.

Ранее КП-Крым сообщала, что на Южном берегу без вести пропал заместитель руководителя департамента культуры Москвы.

47-летний Леонид Ошарин уехал из Москвы в Краснодарский край по делам. Затем он направился в Ялту, куда его довез таксист. В Крыму чиновник был 25 марта, а вот о его бесследном исчезновении родные заявили только в апреле. Последний раз московского чиновника видели на полуострове 30 марта.

До своего назначения на должность заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин был директором Московского академического театра им. Маяковского, директором театра «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

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