2020-04-25T11:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Симферопольскую клиническую больницу закрыли на обсервацию из-за коронавируса

Положительный диагноз на COVID-19 установили у двух медиков
Надежда ДАЦЮК
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В обсервации находится 28 пациентов и 87 медицинских работниковВ обсервации находится 28 пациентов и 87 медицинских работниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 24 апреля Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная) из-за угрозы распространения коронавируса закрыта на обсервацию и не будет принимать пациентов.

- Приняли решение о помещении Железнодорожной больницы в обсерватор. Это 28 пациентов и 87 медицинских работников, как бы это ни было печально. Они сегодня не смогут оказывать медицинскую помощь. И больница сегодня закрыта для приема пациентов. На 10-й день у всех возьмут анализы, и будет принято решение, как впоследствии будет работать больница, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что положительные результаты на COVID-19 выявлены у двоих врачей из этой больницы. У инфицированных медиков Симферопольской клинической больницы, по данным Пеньковской, нет клинических проявлений заболевания. Инфицированных госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7.

Наталья Пеньковская отметила, что закрытие Симферопольской клинической больницы досточно проблематично для крымской медицины, потому что учреждение было предусмотрено для оказания помощи больных с пневмонией.

- Сейчас Минздрав рассматривает вопрос по добавлению лечебного медучреждения, которое может быть перепрофелировано под данную группу заболеваний, - отметила глава крымского управления Роспотребнадзора.

Под угрозой закрытия из-за коронавируса оказались еще два медучреждения - Красногвардейская больница, где вирус выявили у лифтера, и Сакская ЦРБ, где инфицирован один из пациентов.

Кроме того, медики устанавливают круг контактов пациентки из Белогорска. Женщина лежала с пневмонией в Красногвардейской ЦРБ, а до болезни она работала санитаркой в приемном отделении Республиканской детской клинической больницы, а ее родная сестра, с которой она проживает, работает там же в травматологическо-ортопедическом отделении.

- Там тоже начато проведение эпидемиологического расследования, - рассказала Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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