На скульптуры крымского фестиваля «Таврида-Арт» надели защитные маски

Коронавирус вносит свои коррективы не только в жизнь жителей полуострова. Некоторые арт-объекты тоже «надевают» маски. Так, на скульптуры, размещенные у входа на летний фестиваль «Таврида-Арт» организаторы надели импровизированные защитные маски.

Одну маску получила пятнадцатиметровая инсталляция «Человек, смотрящий в море». Также в средсвта защиты были облачены хорошо узнаваемые семиметровые лица, расположенные на входной группе «Тавриды».

- Таким образом мы не только вписываем наш арт-парк в общемировой культурный контекст, но и напоминаем, что сейчас особенно необходимо беречь себя и своих близких. Мы желаем всем здоровья! Болейте только искусством! - призвал Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида».

Напомним, что фестиваль проводится в бухте Капсель под Судаком в Крыму. Это первый фестиваль творческих сообществ в России. Участники ежедневно проходят кастинги, посещают мастер-классы, обмениваются идеями и выигрывают гранты.

Пока неизвестно, пройдет ли фестиваль в этом году. Фото: пресс-служба фестиваля «Таврида-Арт»

В Крыму режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса введен до 30 апреля. Жители полуострова соблюдают самоизоляцию и не выходят из дома без особой надобности.

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