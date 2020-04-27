Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 апреля 2020: Три больницы закрыты на карантин

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ТРИ БОЛЬНИЦЫ ЗАКРЫТЫ

Три больницы в Крыму закрыли на обсервацию из-за вспышек коронавируса: Симферопольскую клиническую больницу, Красногвардейскую районную больницу, а также терапевтическое отделение городской больницы в Алуште.

В Алуштинской горбольнице на обсервации оказались 17 медиков и 2 пациента, в Красногвардейской райбольнице - 89 медицинских работников и 60 пациентов, а также порядка 100 человек в Симферопольской клинической больнице.

МЕСТА В ОБСЕРВАТОРАХ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

В Крыму практически заполнены все имеющиеся обсерваторы, где размещают людей с подозрением на коронавирус. Сейчас там уже находится 230 человек, и чиновники ожидают, что эта цифра будет расти ежедневно, судя по росту количества заболевших.

Обсерваторы для изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию практически

Сейчас специалисты составляют списки санаториев Минздрава Крыма, которые можно использовать под обсерваторы. Вскоре их проверят эксперты противочумной станции Роспотребнадзора.