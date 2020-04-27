Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 27 апреля: Медик заразилась и ходила на работу

В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировали еще один случай заражения коронавирусом. Инфекцию подхватила женщина, которая работает медицинским статистом Кировской центральной райбольницы.

- У нее круг контактных лиц не такой большой, как было в наших предыдущих очагах. Но хотела бы обратить внимание: человек, который работает в медицинском учреждении и, в принципе, знает все то, о чем мы говорим здесь… 19 числа заболела, за медицинской помощью обратилась 24-го. И 21-го была последний раз на работе, - отметила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, пожурив медработника за безалаберность в отношении собственного здоровья и здоровья окружающих.

Поначалу заболевшую положили в Нижнегорскую райбольницу.

- Она находилась там в боксированной палате, персонал использовал так, как должно, средства индивидуальной защиты, поэтому там никаких ограничительных мероприятий, кроме как наблюдение внутри больницы, не предпринимается. После получения положительного результата она переведена в Феодосийскую инфекционную больницу, - сообщила Наталья Пеньковская.

В Кировской ЦРБ, где работала зараженная, отправили на домашнюю изоляцию 26 сотрудников, в том числе – главврача, который общался с ней в последний день ее нахождения на рабочем месте. Ее мужа и сына госпитализировали в инфекционный стационар. По словам Пеньковской, ранее они перенесли ОРВИ с похожими симптомами.

Таким образом, всего в Крыму подтвердили 70 случаев заражения коронавирусом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Крыму закрыли на обсервацию три больницы - Симферопольскую клиническую, Красногвардейскую районную и отделение терапии в Алуштинской городской. Там зарегистрированы вспышки коронавируса. В течение 14 дней медучреждения не смогут принимать больных и оказывать помощь: и медики, и пациенты заперты в обсерваторе.

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