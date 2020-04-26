Медики под ударом: В Крыму еще две больницы закрылись на обсервацию из-за очагов коронавируса

В Крыму из-за очагов коронавирусной инфекции на обсерватор закрылась Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение городской больницы в Алуште.

В отделение терапии в Алуште обратилась 95-летняя женщина с жалобами на ОРВИ. После диагностирования у нее выявили коронавирусную инфекцию. Главный санитарный врач города принял решение закрыть отделение на обсервацию.

- Сейчас в обсервации находится в общей сложности 19 человек - 17 медиков и 2 пациента. Мы определили круг контактов - это 105 человек, которые находятся под меднаблюдением на дому, - рассказала глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Из-за коронавируса у лифтера красногвардейской больницы, это медучрежение тоже прекратило принимать пациентов. При это из-за большого количества контактов технического работника в обсервации оказалось очень много врачей.

- Сейчас в больнице 228 сотрудников. В обсерватор направлены 89 медицинских работников и уже 60 пациентов. Это очень много, - подчеркнула Пеньковская.

По периметру обоих этих медучреждений установили блокпосты, дежурит охрана.

Напомним, с 24 апреля Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная) из-за угрозы распространения коронавируса закрыта на обсервацию и не будет принимать пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число зараженных коронавирусом в Крыму на 26 апреля: За сутки зафиксировали два новых случая

Женщина 95 лет из Алушты сейчас находится на искусственной вентиляции легких (подробности)