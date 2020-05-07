Власти: Курортный сезон в Крыму 2020 вряд ли состоится

Курортный сезон в Крыму 2020 может не состояться из-за рисков распространения коронавируса. Единственное на что можно рассчитывать в этом году – внутренний туризм. Но только при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

- Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, - сообщил глава региона Сергей Аксенов и добавил, что сегодня правительство продолжает подготовку к сезону несмотря ни на что.

- До тех пор, пока не будет найдена вакцина от этого коронавируса, нам с вами с ним жить, карантинные мероприятия сниматься вряд ли будут. Мы говорим по-честному, ну чтоб никто иллюзий не строил, соответственно, и понимали, - подчеркнул Аксенов.

По его словам, представителям курортной сферы и общепита уже сообщили, что строить иллюзии на возобновление туристического потока не стоит.

Официально гостиницам, отелям и гостевым домам Крыма запрещено принимать отдыхающих до 1 июня.

Следует напомнить, что еще в середине апреля глава Крыма заявлял: власти готовы отправить в санатории республики около 500 тысяч человек за счет бюджета. Это, уверял Аксенов, поможет спасти туристическую отрасль.

Уже 1 мая министр курортов Крыма говорил, что власти начнут готовить отели, гостиницы и санатории к началу сезона с 12 мая. Уже летом, уверял министр, правительство рассчитывает на постепенное снятие ограничений для самих туристов.

Заметим, что по самым скромным подсчетам, в курортном сезоне 2020 года полуостров потеряет около миллиона отдыхающих.

- Мы понимаем, что этот сезон будет совершенно другим, он не будет похож на все предыдущие и должны быть к этому готовыми, - говорил Волченко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым готовится открывать отели с 12 мая, а принимать туристов с июня

По самым скромным подсчетам, в этом сезоне республика потеряет миллион отдыхающих (подробнее)

В санатории Крыма отправят 500 тысяч человек, чтобы спасти курортную отрасль

Дети и старики получать возможность отдохнуть за счет бюджета республики (подробнее)