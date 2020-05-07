2020-05-07T17:29:04+03:00
Происшествия

Три человека пострадали во время посадки военного вертолета в Крыму

Полет транспортно-боевой машины был согласован
Никита ПОЛЬКО
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Транспортно-боевой вертолет МИ-35 совершил жесткую посадку недалеко от Джанкоя. Фото: Архив "КП".Транспортно-боевой вертолет МИ-35 совершил жесткую посадку недалеко от Джанкоя. Фото: Архив "КП".
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Сегодня на севере Крыма, неподалеку от города Джанкой, совершил жесткую посадку транспортно-боевой вертолет Ми-35. Полет машины был согласован и выполнялся в плановом режиме, сообщил КП-Крым осведомленный источник в силовых структурах республики.

Во время неудачной посадки пострадали три человека. На место были направлены несколько карет скорой помощи. Пострадавших пришлось срочно госпитализировать, все они находятся в тяжелом состоянии.

Детали и точные причины происшествия выясняются.

Заметим, что на севере Крыма расположен действующий государственный аэродром «Джанкой». Здесь дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-24, Ми-26.

Напомним, что в конце марта в районе Феодосии упал самолет Су-27. Он также выполнял плановый полет. Как стало известно позже, пилот погиб, а его семье будет выплачена компенсация.

СПРАВКА «КП»

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также эвакуации раненых и перевозки грузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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