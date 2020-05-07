2020-05-07T22:50:19+03:00
Происшествия

В больнице Крыма скончался член экипажа неудачно приземлившегося военного вертолета

Авария произошла при выполнении планового полета
Никита ПОЛЬКО
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Здоровью двух других членов экипажа ничего не угрожает.Здоровью двух других членов экипажа ничего не угрожает.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В больнице скончался один из членов экипажа транспортно-боевого вертолета Ми-35, который сегодня совершил жесткую посадку на севере Крыма. Ранее сообщалось, что из-за неудачного приземления пострадало три человек, всех их доставили в больницу города Джанкой в тяжелом состоянии.

Информацию о кончине одного из военных КП-Крым подтвердил источник в местном Минздраве. Здоровью остальных членов экипажа ничего не угрожает. Однако их состояние остается тяжелым.

Штаб Южного военного округа подтвердил факт жесткой посадки военного вертолета Ми-35. По данным ведомства, авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме в Крыму. Полет выполнялся без боекомплекта. В результате инцидента не было выявлено каких-либо разрушений на земле.

На севере полуострова расположен действующий государственный аэродром «Джанкой». Здесь дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-24, Ми-26.

СПРАВКА «КП»

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также эвакуации раненых и перевозки грузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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