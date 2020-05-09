2020-05-08T23:48:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Песня на балконе в Крыму в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Как принять участие в акции «Песня на балконе» в День Победы 9 мая в Крыму
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Празднование Дня Победы пройдет в домашнем режимеПразднование Дня Победы пройдет в домашнем режимеФото: Олег КУЗЕНКОВ
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Несмотря на то, что празднование 75-летия Великой Победы проходит в ограниченном режиме из-за эпидемии коронавируса, поздравить ветеранов можно. Например, крымчане могут поддержать дух праздника акцией «Песня на балконе».

Для этого нужно выглянуть в окно или выйти на балкон и громко спеть Давида Тухманова «День Победы».

Кстати, симферопольским ветеранам в этот день устроят музыкальный сюрприз - их ожидают концертные выступления камерного духового оркестра под окнами домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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