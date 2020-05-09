Песня на балконе в Крыму в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на то, что празднование 75-летия Великой Победы проходит в ограниченном режиме из-за эпидемии коронавируса, поздравить ветеранов можно. Например, крымчане могут поддержать дух праздника акцией «Песня на балконе».

Для этого нужно выглянуть в окно или выйти на балкон и громко спеть Давида Тухманова «День Победы».

Кстати, симферопольским ветеранам в этот день устроят музыкальный сюрприз - их ожидают концертные выступления камерного духового оркестра под окнами домов.