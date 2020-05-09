2020-05-08T23:44:56+03:00
Общество

Воздушный Парад Победы в Керчи 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

«Комсомолка» покажет, как проходит воздушный Парад Победы в Керчи 9 мая 2020 года
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Зрители смогут увидеть 56 единиц военной авиационной техникиЗрители смогут увидеть 56 единиц военной авиационной техникиФото: Кристина ГРИН
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Несмотря на то, что в этом году во всех российских городах отменены пешие парады в честь Дня Победы, воздушные парады все-таки состоятся. Так, в Керчи 9 мая можно будет увидеть из окон и балконов экипажи самолетов и вертолетов Морской Авиации и ПВО Черноморского флота.

Так, зрители смогут увидеть 56 единиц военной авиационной техники. Это многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8.

К тренировкам воздушного парада военные приступили еще в середине апреля, а в первых числах мая прошла генеральная репетиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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