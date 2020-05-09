Воздушный Парад Победы в Керчи 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на то, что в этом году во всех российских городах отменены пешие парады в честь Дня Победы, воздушные парады все-таки состоятся. Так, в Керчи 9 мая можно будет увидеть из окон и балконов экипажи самолетов и вертолетов Морской Авиации и ПВО Черноморского флота.

Так, зрители смогут увидеть 56 единиц военной авиационной техники. Это многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8.

К тренировкам воздушного парада военные приступили еще в середине апреля, а в первых числах мая прошла генеральная репетиция.