Акция Бессмертного полка в Крыму 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
В Крыму 9 мая 2020 года, к сожалению, не будет традиционного шествия Бессмертного полка в городах и поселках. Из-за угрозы коронавируса акцию перенесли по всей России: так решил президент РФ Владимир Путин.
Но это не означает, что жители нашей большой страны забыли своих героев. Есть множество способов почтить память своих ветеранов!.
Обращение руководителей Бессмертного полка в Крыму.
Так, можно рассказать о своих родных в соцсетях c хештегом #бессмертныйполкдома или загрузить фотографию своего героя на сайт https://www.moypolk.ru/ .
Фотографии будут транслироваться на сайте.
Также можно выставить портрет своего героя на балконе, спеть военную песню, зажечь свечу памяти.
Бессмертный полк 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU