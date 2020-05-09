2020-05-09T00:20:37+03:00
Общество

Акция Бессмертного полка в Крыму 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как крымчане рассказывают о своих ветеранах Бессмертного полка в День Победы 9 мая 2020
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму Бессмертный полк всегда был многочисленнымВ Крыму Бессмертный полк всегда был многочисленнымФото: Анна САДОВНИКОВА
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В Крыму 9 мая 2020 года, к сожалению, не будет традиционного шествия Бессмертного полка в городах и поселках. Из-за угрозы коронавируса акцию перенесли по всей России: так решил президент РФ Владимир Путин.

Но это не означает, что жители нашей большой страны забыли своих героев. Есть множество способов почтить память своих ветеранов!.

Обращение руководителей Бессмертного полка в Крыму.

Так, можно рассказать о своих родных в соцсетях c хештегом #бессмертныйполкдома или загрузить фотографию своего героя на сайт https://www.moypolk.ru/ .

Фотографии будут транслироваться на сайте.

Также можно выставить портрет своего героя на балконе, спеть военную песню, зажечь свечу памяти.

Бессмертный полк 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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