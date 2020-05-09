Акция Бессмертного полка в Крыму 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В Крыму 9 мая 2020 года, к сожалению, не будет традиционного шествия Бессмертного полка в городах и поселках. Из-за угрозы коронавируса акцию перенесли по всей России: так решил президент РФ Владимир Путин.

Но это не означает, что жители нашей большой страны забыли своих героев. Есть множество способов почтить память своих ветеранов!.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/777908" frameborder="0"></iframe> Обращение руководителей Бессмертного полка в Крыму.

Так, можно рассказать о своих родных в соцсетях c хештегом #бессмертныйполкдома или загрузить фотографию своего героя на сайт https://www.moypolk.ru/ .

Фотографии будут транслироваться на сайте.

Также можно выставить портрет своего героя на балконе, спеть военную песню, зажечь свечу памяти.