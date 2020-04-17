Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Крыму: какого числа пройдёт и почему переносят

Все мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, перенесли по решению президента РФ Владимира Путина. Глава государства отметил, что не может рисковать здоровьем граждан, организовывая подготовку к 9 мая в разгар эпидемии коронавируса. Переносится и Парад Победы, и шествие «Бессмертного полка».

Владимир Путин подчеркнул, насколько это непростое решение, и напомнил, что он сам по зову сердца всегда присоединяется к «Бессмертному полку», чтобы почтить память наших героических предков. Тем не менее, из-за коронавируса глава государства был вынужден объявить о переносе шествия 9 мая 2020, как и всех остальных массовых торжеств.

Новую дату для «Бессмертного полка» президент пока не назвал. Отметил только, что День Победы в России отметят тепло и торжественно, и обязательно - в 2020 году.

- Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет! - заключил Владимир Путин.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение президента, назвав сложным, но необходимым, а также ожидаемым и справедливым.

- На чаше весов – жизнь и здоровье людей, в том числе, ветеранов, - написал Аксенов на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что торжественные мероприятия пройдут на высоком уровне - после того, как Россия победит угрозу коронавируса.

По информации источников КП-Крым, о новой дате Парада Победы 2020 и «Бессмертного полка» планируется объявить не раньше 20-25 апреля. Наиболее вероятной датой для организации шествия называют 3 сентября - день окончания Второй Мировой.

- Бессмертность Полка - в живой передаче истории семьи, от живых, к живым. В уроке не онлайн, но в тесном кругу, который сегодня вдвойне теснее. В рисовании дерева, на котором не обрублены ветви благодаря подвигу людей в маленьких, тесных мундирах, - написал на своей странице в Facebook организатор марша «Бессмертного полка» в Симферополе Сергей Мельник. - А все «гениальные» предложения провести «Бессмертный Полк» в онлайне, хороши лишь для тех, кто и так ежегодно выкладывает портреты своих героев в соцсетях. Посмотрите на фото колонн по городам мира. Посмотрите, сколько там людей, у кого не то что аккаунта нет, но и телефон кнопочный. Но они встают в шесть утра и идут на парад, очень медленно, часто без портрета, с бумажкой, где от руки написано имя и звание, но всегда с цветами. Эти старики тоже несжимаемы. А встретимся 3 сентября, это уже точно.

Ранее Госдума приняла законопроект о переносе окончания Второй Мировой войны со 2 на 3 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/773614" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов назвал "сложным, но необходимым" решение перенести парад Победы

На чаше весов – жизнь и здоровье людей (подробнее)

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы

Но пообещал, что все мероприятия состоятся после ухода коронавируса (подробнее)

"А Парад Победы будет. Но позже. Возможно, 24 июня"

Генерал, подписавший письмо президенту с просьбой перенести Парад, рассказал «КП», когда он может быть проведен (подробнее)