«Для него жизнь была как награда за то, что пришлось перенести»: Дочь Степана Неустроева рассказала, как ее отец штурмовал Рейхстаг

«Я положил трубку. В ушах всё ещё звучал голос Зинченко: «Наступай на рейхстаг! Выходи быстрее к рейхстагу!». А где он, рейхстаг-то? Чёрт его знает. Впереди темно и пустынно», - так Герой Советского Союза Степан Андреевич Неустроев описывал вечер перед главным штурмом в своей жизни.

Он прожил в Севастополе 18 лет. На стене его дома установлена мемориальная доска, у которой всегда лежат свежие цветы. Их приносит дочь героя - она живёт в соседней многоэтажке. Татьяна Степановна часто гуляет здесь с пятилетней внучкой Аллочкой. Они проходят по проспекту Октябрьской Революции на площадь имени Комбата Неустроева, где установлен памятник ее отцу, и Татьяна Степановна говорит: «Это твой прадедушка, он был героем. Запомни это».

Герой Советского Союза по жизни был очень скромнымФото: Ирина КАМЫШЕВА

- Когда началась война, отец учился в Черкасском военно-пехотном училище, на Урале оно тогда было расположено, - рассказывает КП-Крым Татьяна Степановна. - 15 декабря 1941 года их подняли по команде и отправили на фронт всех, присвоив досрочно звание младшего лейтенанта. Он с детства мечтал стать командиром, хотел поступать в летное училище, но не прошел по каким-то причинам. В военкомате ему предложили идти в пехотное, и он согласился. А потом у него было, как в той песне: мы пол-Европы по-пластунски пропахали. Прошел от Старой Руссы до Берлина, пять раз был тяжело ранен, у него остался осколок в печени, который мучил его всю жизнь.

Степан Неустроев. Берлин. Май 1945-го

Вечером 29 апреля 1945 года батальон капитана Неустроева находился в так называемом «Доме Гиммлера» - Министерстве внутренних дел Рейха. Немецкий парламент был прямо перед ними, но командир понял это не сразу - слишком долог был путь к нему.

- Конечно, отец рассказывал об этом, и в семье, и люди спрашивали часто, - говорит Татьяна Степановна. - Он выступал в школах и воинских частях, и в мою школу тоже отца приглашали, когда все мы ещё были детьми. Мои одноклассники, уже постаревшие, до сих пор вспоминают - а помнишь, твой отец к нам приходил и так интересно рассказывал? Конечно, я все помню.

Приказано взять любой ценой!

Днем 30 апреля было предпринято несколько попыток штурма, но все они были неудачными. Королевская площадь была изрыта воронками от снарядов и обстреливалась со всех сторон, а перед входом в здание был широкий противотанковый ров, заполненный водой. Было очевидно, что до ночи цитадель фашизма не покорится.

- Рейхстаг защищали отборные войска СС, которые вели шквальный огонь со всех сторон. В окнах было установлено не меньше двадцати пулемётов, и при штурме полегло очень много наших ребят. На ступеньках погиб папин ординарец и очень близкий друг Петр Пятницкий, который отправился к зданию, чтобы установить флаг. Это прошло огромной болью через всю жизнь отца, он считал, что и Пятницкий, и многие другие ребята погибли из-за жестокого и бессмысленного приказа, - вздыхает дочь Героя. - Днем 30 апреля маршалу Жукову донесли, что фашистский парламент взят. Это была ошибка - на самом деле здание захватили лишь поздно вечером. И когда в штабе дивизии узнали, что рейхстаг еще не наш и Знамя Победы не установлено, был отдан приказ водрузить какой-нибудь флаг любой ценой. Тогда от всех трёх батальонов, которые участвовали в операции, стали посылать людей к рейхстагу, но никто из них не добежал - они все погибли.

Кто установил Знамя Победы

- Внутри здания шли страшные бои. Сражались за каждую ступеньку, то есть не то что комната, а одна-единственная ступенька могла несколько раз переходить то к нашим, то к фашистам. Уже поздно ночью немцев загнали в подземелье, они оттуда стремились вырваться, но их сдерживали. Рейхстаг пылал сверху донизу, у людей в ожогах были руки, лица, горела одежда, - говорит Татьяна Степановна.

И вот тогда командир 756 стрелкового полка Зинченко приказал водрузить знамя, которое находилось под охраной в доме Гиммлера. Были выбраны надёжные бойцы, которые смогли его доставить - разведчики Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Под руководством замполита Алексея Береста они взобрались на фронтон Рейхстага и привязали полотнище к конной статуе, как потом оказалось - короля Вильгельма Второго. А на купол его уже второго мая перенесли, когда все было кончено.

Степан Неустроев. Из семейного архива

- Сейчас некоторые некоторые пытаются переписать историю, и часто приходится слышать, , что это не они сделали, что они были не первыми. Но для меня есть только одна правда - это правда моего отца, которую он пронёс через всю жизнь. Я считаю, что только они сами, те, кто воевал, имели право об этом спорить, - уверена дочь Героя Советского Союза. - В 1946 году за штурм Рейхстага и установку Знамени Победы званием Героя Советского Союза были награждены пять человек - оба знаменосца и командиры батальонов, участвующих в штурме: Степан Неустроев, Василий Давыдов и Константин Самсонов. Лейтенанту Алексею Бересту вручили орден Боевого Красного знамени.

Алексей Берест: геройская жизнь, геройская смерть

- Отец считал огромной несправедливостью, что звание Героя не было присвоено его замполиту Алексею Прокопьевичу Бересту, с которым они дружили всю жизнь. И сколько отец ни писал в Президиум Верховного Совета СССР, по поводу того, что Алексей Берест совершил подвиг, к сожалению, его никто не услышал. А какая история там произошла - я не знаю, - пожимает плечами Татьяна Степановна.

Но у Береста было очень много эпизодов, за которые он мог бы получить Героя.

- Второго мая, когда на крыше уже развевалось знамя, они вместе с отцом ходили в подземелье к фашистам, которые запросили для переговоров офицера не ниже полковника. Но где его взять? И тогда Береста одели в трофейную кожаную куртку, а у отца, как папа рассказывал, под обгоревшим ватником был китель. Он пошел в качестве адъютанта, и с ними еще солдат Иван Прыгунов, который знал немецкий язык, - продолжает Татьяна Степановна. - Отец говорил, что ему было очень страшно. Они шли по длинному коридору, слева и справа лежали пулемётчики, и каждый щелчок ему просто отдавался внутри, боялись, что их просто убьют, как это было со многими парламентерами в той войне. И когда фашисты заговорили о том, чтобы их выпустили из подземелья, им предложили безоговорочную капитуляцию. Отец говорил: мы не думали, что вообще оттуда вернемся. Но через двадцать минут после их возвращения фашисты выбросили белый флаг, и гарнизон сдался.

Алексей Прокопьевич Берест героически погиб в 1970 году: спас девочку из-под колес скорого поезда “Москва - Баку”, но сам от полученных ран скончался.

В окопах не маршируют

В июне сорок пятого года Знамя Победы было доставлено в Москву. Его сопровождали Степан Неустроев, Константин Самсонов, Мелитон Кантария, Михаил Егоров и старший сержант Илья Сьянов, рота которого первой ворвалась в Рейхстаг. По первоначальному замыслу, именно они должны были пронести Знамя Победы во главе парада. Но…

- Они же строевым шагом никогда не ходили, 4 года в окопах,из училища ускоренный выпуск. Там репетиции шли целый месяц, а их привезли в последний день. Короче говоря, не получилось у них, - объясняет Татьяна Степановна. - Они с этим знаменем под звуки марша ушли очень далеко. И к ним подъехал адъютант маршала Жукова и передал приказ: Знамя Победы доставить в музей Советской Армии на вечное хранение. В параде оно не участвовало, а отец с товарищами были были приглашены на трибуну в качестве почетных гостей..

Ему довелось исполнить свою мечту, но гораздо позже, уже в 1985 году. Тогда тоже были тяжелые тренировки, уже и возраст у него был, но тем не менее он шел ассистентом в знаменной группе.

Степан Неустроев. Москва. 1985 год

После войны: жених без приданого

В конце шестидесятых годов режиссёр Юрий Озеров снял киноэпопею “Освобождение”, которая имела бешеный успех. Степана Андреевича в серии “Битва за Берлин” сыграл высокий, статный красавец Владимир Коренев. Но сам Герой Советского Союза был телосложения отнюдь не геройского: невысокий, худенький 26-летний парень, который перенес пять серьёзных боевых ранений.

Степан Неустроев с женой. Из семейного архива

В детстве Степан Андреевич болел черной оспой, отчего на лице остались отметинки. Он был единственным в их деревне, кому удалось выздороветь. “В рубашке родился”, - говорили односельчане. Может быть, именно поэтому он так любил жизнь: слишком хорошо знал ее цену.

- С моей мамой Лидией Филипповной они учились в одной школе, это было на Урале, поселок Берёзовский Свердловской области. Бабушка Екатерина Васильевна учила папу в четвертом классе. После войны отец пришёл к ним в гости, увидел там семнадцатилетнюю красавицу Лиду - и пропал. Он ухаживал за ней целых три года, несколько раз звал ее замуж, пока она наконец не согласилась, - улыбается Татьяна СТепановна. - Отец после войны служил во внутренних войсках МВД, сначала в лагерях, где содержали военнопленных и бандеровцев, потом в разных частях и разных городах. Мама разделила полностью его судьбу военного, ездила за ним повсюду, им приходилось часто переезжать. Они очень любили друг друга и прожили вместе почти 50 лет.

Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку…

Перебирая семейные фото, Татьяна Степановна отводит от нас взгляд - этот разговор дается ей непросто, руки дрожат от волнения, на глазах слезы.

- Вот на этом снимке отец в Берлине в конце апреля, у него еще нет ордена Александра Невского. Он был им награжден через несколько дней. И вот смотрю я на эту фотографию и думаю, что здесь глаза совершенно не 22-летнего человека. Отец всегда говорил, что война - это очень страшно, - рассказывает дочь Героя. - А эта фотография - это тоже у рейхстага, но уже 2 мая, здесь глаза светятся от счастья, потому что мы победили, уже знамя Победы водрузили над Рейхстагом, и отец улыбается.

Татьяна Степановна бережно хранит отцовские фотографииФото: Ирина КАМЫШЕВА

В семейном архиве хранится исторический снимок, сделанный 20 июня 1945 года, перед отправкой Знамени Победы из Берлина в Москву. Здесь слева направо: Константин Самсонов - командир батальона, который участвовал в штурме Рейхстага, Мелитон Кантария, Михаил Егоров, командир роты Илья Сьянов и комбат Неустроев.

- Я очень люблю этот снимок.Они тут все такие счастливые, все рады, что война наконец-то закончилась, они победили и остались живыми. Я думаю, каждому хотелось жить. Когда отцу исполнилось 75 лет, это был его последний день рождения, он мне говорил: доченька, я никогда не думал, что с такими ранениями доживу до такого возраста. Я тогда поняла,что для него жизнь - это была как награда за то, что ему пришлось перенести.

1945 год. Перед отправкой Знамени Победы в Москву из Берлина

Татьяна Степановна признается, что после смерти отца она изменила отношение к его подвигу.

- Пока он был жив, я очень стеснялась говорить, что мой папа - Герой Советского Союза. Он был очень скромный человек и никогда этим не кичился. Ну если там какая-то публикация была в газете, подходили, спрашивали, Тань, мы вот читали статью, это не твой родственник? Я тогда говорила, что это мой папа. А дома мы с братом не воспринимали его как героя. Он просто был нашим самым лучшим, самым любимым отцом. Ну вот живем своей семьей и живем, - говорит дочь Героя. - Но когда папа умер, у меня другое отношение стало, появилась гордость за то, что он в этом участвовал, за то, что он не трусил, за то, что он батальон поднимал в атаку. Я стала больше это ценить. Благодаря таким людям, как они все, была одержана эта великая Победа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/778292" frameborder="0"></iframe> Дочь Степана Неустроева рассказала, как ее отец штурмовал Рейхстаг.Ирина КАМЫШЕВА

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