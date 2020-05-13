В Крыму снова будут расследовать зверства нацистов во время оккупации полуострова

В Крыму продолжат расследование уголовного дела о зверствах нацистов во время оккупации полуострова в 1941-1944 годах.

Ранее с соответствующим ходатайством обратилась в Верховный Суд Республики Крым прокуратура. Решение приняли после изучения рассекреченных документов из архивов ФСБ. В надзорном ведомстве установили дополнительные эпизоды преступной деятельности нацистов в Крыму, а также имена непосредственных участников событий - как виновных, так и жертв. Эти сведения не отражены в советских процессуальных документах.

- Верховный Суд Республики Крым рассмотрел материалы дела по постановлению Прокуратуры Республики Крым о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела, - сообщили КП-Крым в пресс-службе суда. - По итогам судебного рассмотрения ходатайство прокурора Республики Крым было удовлетворено.

Ранее КП-Крым опубликовала выдержки из рассекреченных документов, которые ФСБ передала в государственные архивы Республики Крым и Севастополя.

Так, обнародован протокол допроса керчанки, вдовы Антонины Олейниковой, которая скрывалась в Багеровских каменоломнях с августа 1943 года до 10 февраля 1944 года. История этих каменоломен мало известна в России. Чтобы выманить спрятавшихся там людей, нацисты бросали внутрь бочки с зажигательной смесью, пускали газ. И это не считая голода и холода. Когда обессиленные люди все же вышли из каменоломен, их арестовали, многих - расстреляли.

Плакат из фотографий зверств фашистов в Керчи. Фото Е.Халдей / Из фондов Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника

Также рассекречены свидетельские показания врача из Феодосии Людмилы Новиковой, которая чудом выжила в фашистском концлагере на месте совхоза «Красный».

- Арестованных немцы без всякого повода избивали первыми попавшимися в руки предметами. За побег одного арестованного немцы выводили из строя 10 человек, увозили на автомашине за сад, который находился в 200 метрах от лагеря и там расстреливали, - говорила бывшая узница концлагеря, - сообщила она следователям.

Кроме того, множество поселков в Крыму нацисты сожгли - для устрашения, чтобы местные не думали помогать партизанам. Среди рассекреченных документов - рассказ партизана Анатолия Сандулова, выжившего во время расправы над жителями села Чаир (Бешуй-Копи, Шахты) в Бахчисарайском районе.

- Перед тем, как приступить к расстрелу, каратели подожгли в поселке один дом, в котором находилось 13 человек раненных партизан Южного соединения. Когда мы на второй день пришли хоронить расстрелянных, то у Петрика на руках был убитый его внук - лет трех. Петрик так и остался держать его на руках, - вспоминал Сандулов. На момент расправы ему было всего 17 лет.

А жительница села Александровка Белогорского района Полина Максимова в свои 15 лет стала невольной свидетельницей массового убийства пациентов местной психбольницы с помощью жуткого изобретения - «душегубки», газовой камеры на колесах.

- Мотор машины работал. Из кузова доносились нечеловеческий крик, стон и вой, а также стуки о борта машины, - говорится в показаниях девушки.

Теперь следователи заново будут изучать все имеющиеся документы. «КП-Крым» будет следить за ходом расследования.

Зверства гитлеровцев в совхозе "Красный". Съемка 21-23 апреля 1944 (оператор И. Запорожский).Кадры из фильма "Битва за #Севастополь" (1944; ЦСДФ)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из кузова доносились нечеловеческий крик, стон и вой»

Из рассекреченного рассказа крымчанки, увидевшей «душегубку» гитлеровцев в действии (подробнее)

«Каратели подожгли дом, где находились 13 раненых»

Истории крымских сел, сожженных гитлеровцами дотла (подробнее)

«Расстреляли 12-летнего ребенка за то, что рвал в саду абрикосы»

В оккупированной Керчи гитлеровцы убивали до 200 человек ежедневно (подробнее)

«Пеплом от сожженных тел удобряли землю»

Из рассекреченного допроса выжившей узницы концлагеря в совхозе «Красный» (подробнее)