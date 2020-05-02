«Расстреляли 12-летнего ребенка за то, что рвал в саду абрикосы»: В оккупированной Керчи гитлеровцы убивали до 200 человек ежедневно

Во время оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны от рук гитлеровцев погибли тысячи людей. Много написано, снято и сказано об этом жутком времени, но еще немало страниц истории хранится на бумаге в архивах ФСБ, МВД и Минобороны РФ под грифом «совершенно секретно». Постепенно эти документы, свидетельствующие об ужасающих зверствах фашистов в Крыму, рассекречиваются и передаются в архивы.

Так, Госархив Республики Крым и Архив города Севастополя в рамках проекта «Без срока давности» в конце апреля получили копии докладных записок, допросов свидетелей и других материалов уголовных дел против нацистских преступников. «Комсомолка» начинает публиковать выдержки из этих документов.

Первый материал посвящаем городу-герою Керчи, где на каждом шагу можно почувствовать, как гудит земля, политая кровью защищавших Крым советских солдат, и мирных жителей, пострадавших от рук захватчиков.

БАГЕРОВСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ: ГОЛОД, ХОЛОД, ГАЗ

История Аджимушкайских каменоломен широко известна. Во время войны там держали оборону войска, там прятались горожане – и женщины, и дети. Всего – порядка 13 тысяч человек. Выжили – 48. Сейчас в каменоломнях музей, и количество побывавших там людей уже исчисляется миллионами.

А вот к Багеровским каменоломням туристов не водят. Время от времени туда заглядывают любители страйкбола и путешествий по подземельям. Поверх исторических надписей 40-х годов появилась традиционная наскальная живопись в стиле «Здесь был Вася». И вряд ли Васи-художники, выцарапывая свои инициалы на холодных белых стенах, знали, что эти катакомбы видели голодающих, замерзающих от холода, удушенных газом и заживо сожженных людей.

Багеровские каменоломни.Багеровские каменоломни расположены на северной окраине поселка и представляют собой вырубленные в известняковой породе подземные лабиринты и штольни глубиной 30-50 метров и длиной 6 километров, в которых в довоенное время велась добыча камня-известняка.В некоторых местах встречаются надписи, оставленные еще в довоенное время добывавшими камень рабочими. Есть даже нарисованный портрет И.В. Сталина. Местами попадаются надписи, сделанные партизанами. Источник видео: YouTube / Руслан Керчь

Среди рассекреченных документов – протокол допроса керчанки, вдовы Антонины Олейниковой, которая скрывалась в Багеровских катакомбах примерно с августа 1943 года до 10 февраля 1944 года.

- В каменоломнях находилось очень много людей, примерно 700-800 человек, а может быть и больше. Узнав, что люди скрываются в каменоломнях немецкая полиция и жандармерия много раз предлагали нам выйти с каменоломен, но из них никто не вышел. Тогда немцы начали применять газы. Когда они пускали в каменоломни газы и бросали шашки, то находившиеся в каменоломнях люди перекрывали проходы, и газ проходил в меньшем количестве, - вспоминает вдова.

Багеровские каменоломни. 2011 год. Скриншот видео

Кроме того, гитлеровцы начали наполнять горючей смесью бочки, поджигать их и сбрасывать внутрь. А чтобы никто не выходит из катакомб, фашисты усиленно охраняли все выходы.

- Приходилось голодать и быть без воды. К началу 1944 года многие лежали и не могли больше двигаться, - свидетельствует вдова Олейникова. - 10 февраля 1944 года немецким карателям удалось проникнуть в каменоломни и арестовать всех находящихся там советских граждан, в том числе меня и всю мою семью. Всех нас, задержанных, поместили в лагерь на станции Семь Колодезей.

Плакат из фотографий зверств фашистов в Керчи. Фото Е.Халдей / Из фондов ВКИКМЗ

Некоторых задержанных каратели расстреливали прямо на территории лагеря. Других – вывозили подальше. Жертвами гитлеровцев стали и муж, и сын Антонины Олейниковой: их расстреляли 18 февраля 1944 года между станцией Семь Колодезей и селом Ленинским.

- При раскопках на местах расстрела я опознала их трупы. Всего в тот период было расстреляно около 600-700 человек, среди которых старики и дети, - отмечается в свидетельских показаниях вдовы.

РАНЕНЫХ СОЛДАТ СОЖГЛИ ЗАЖИВО, МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАССТРЕЛИВАЛИ ПО 200 В ДЕНЬ

В рассекреченной докладной записке «О работе 2-го Отдела НКГБ Крымской АССР за январь 1944 года» злодеяниям фашистов в Керчи посвящается отдельная глава.

Согласно документу, 18 мая 1942 года при захвате поселка Госметзавода гитлеровцы подожгли 80 зданий, в том числе поликлинику, аптека, клуб инженерно-технических работников и школу, занятые под госпитали. Там находилось 800 раненых красноармейцев, все они сгорели заживо. Трупы не убирали в течение пяти суток.

После захвата Керчи фашисты установили жесткий режим: с наступлением темноты патрули без предупреждения расстреливали всех, кто появлялся на улице. Переезжать из квартиры в квартиру или в другие населенные пункты было запрещено – также под угрозой расстрела.

Объявление на воротах времен фашистской оккупации. Керчь, январь 1942 года. Фото: Е.Халдей / Из фондов ВКИКМЗ

Далее приводим цитату из докладной записки без изменений:

«Немецкие солдаты в течении 3-х дней после захвата Керчи, ссылаясь на приказ Гитлера, грабили население, забирали ценности, одежду и другие предметы. Сопротивлявшихся Советских граждан избивали, выгоняли из жилищ и расстреливали. 10-20 мая 1942 года по городу проводилась облава, были задержаны, а впоследствии расстреляны на рудничном дворе Госметзавода до 1000 мужчин.

В мае 1942 года немцы расстреляли до 400 человек бойцов и командиров Красной Армии, не успевших эвакуироваться из Керчи и скрывавшихся в Аджимушкайских каменоломнях.

Расстрелы и иные виды истребления Советских граждан немцами проводились систематически. В сентябре-октябре 1942 года на колонке Госметзавода г. Керчи арестовано и расстреляно 20 человек молодежи, якобы за связь с партизанами.

В 1943 году немцами были повешены в г. Керчи 4 советских гражданина, якобы, за разбазаривание продуктов, а на карантинной слободке был расстрелян 12-летний ребенок за то, что он рвал в саду незрелые абрикосы.

С ноября 1943 года уничтожение Советских граждан немцами в г. Керчи приняло огромные размеры. Ежедневно проводились массовые облавы и аресты, за станцией железной дороги на колонке Госметзавода расстреливалось каждую ночь до 200 человек».

Вечный огонь в центре КерчиФото: Анастасия ЖУКОВА

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