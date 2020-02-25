7 редких фото военной и послевоенной Керчи авторства Евгения Халдея

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:15:38+03:00

Первое освобождение Керчи пришло в самом конце 1941 года и продержалось до мая 1942-го. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

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В фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника хранятся редкие фото Керчи времен Великой Отечественной войны и первых лет после ее окончания. Автором фотографий является прославленный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, часть коллекции которого музей-заповедник приобрел в 80-х годах прошлого столетия.

С первых дней войны Халдей вошел в группу военных корреспондентов и прошел от Мурманска до Берлина, участвовал в освобождении Севастополя и Керчи.

- Во время боев за освобождения Керчи Халдей провел здесь пол года, - отметил старший научный сотрудник музея-заповедника Владимир Санжаровец. - Впервые он попал в город вместе с частями Красной Армии в январе 1942 года и отснял переполненный трупами женщин, детей, стариков Багеровский противотанковый ров.

Именно отсюда начала свою работу Советская комиссия по расследованию преступлений фашизма. Материалы этого расследования с фотодоказательствами Халдея и других военных корреспондентов были представлены на Нюрнбергском процессе.

После войны Халдей не раз был в Керчи, и вел фотохронику восстановления города, который за время оккупации и боевых действий потерял 99,9% населения.

Объявление на воротах времен фашистской оккупации. Керчь, январь 1942 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Плакат из фотографий зверств фашистов в Керчи. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Знамя над воротами завода им. Войкова. Керчь, ноябрь 1943 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Халдей в группе военных корреспондентов. Керчь, пос. Капканы, январь 1944 года. Фото ВКИКМЗ

Военнообязанные направляются на сборный пункт. Крым, апрель 1944 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Митинг на горе Митридат в 3-ю годовщину освобождения Керчи. 11 апреля 1947 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

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ИСТОЧНИК KP.RU