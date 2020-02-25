2020-02-25T12:15:38+03:00
75 лет Великой Победы

7 редких фото военной и послевоенной Керчи авторства Евгения Халдея

В музейных фондах хранится фотолетопись войны
Анна КИРИЕНКО
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Первое освобождение Керчи пришло в самом конце 1941 года и продержалось до мая 1942-го. Фото Е.Халдей ВКИКМЗПервое освобождение Керчи пришло в самом конце 1941 года и продержалось до мая 1942-го. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ
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В фондах Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника хранятся редкие фото Керчи времен Великой Отечественной войны и первых лет после ее окончания. Автором фотографий является прославленный фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, часть коллекции которого музей-заповедник приобрел в 80-х годах прошлого столетия.

С первых дней войны Халдей вошел в группу военных корреспондентов и прошел от Мурманска до Берлина, участвовал в освобождении Севастополя и Керчи.

- Во время боев за освобождения Керчи Халдей провел здесь пол года, - отметил старший научный сотрудник музея-заповедника Владимир Санжаровец. - Впервые он попал в город вместе с частями Красной Армии в январе 1942 года и отснял переполненный трупами женщин, детей, стариков Багеровский противотанковый ров.

Именно отсюда начала свою работу Советская комиссия по расследованию преступлений фашизма. Материалы этого расследования с фотодоказательствами Халдея и других военных корреспондентов были представлены на Нюрнбергском процессе.

После войны Халдей не раз был в Керчи, и вел фотохронику восстановления города, который за время оккупации и боевых действий потерял 99,9% населения.

Объявление на воротах времен фашистской оккупации. Керчь, январь 1942 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Объявление на воротах времен фашистской оккупации. Керчь, январь 1942 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Плакат из фотографий зверств фашистов в Керчи. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Плакат из фотографий зверств фашистов в Керчи. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Знамя над воротами завода им. Войкова. Керчь, ноябрь 1943 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Знамя над воротами завода им. Войкова. Керчь, ноябрь 1943 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Халдей в группе военных корреспондентов. Керчь, пос. Капканы, январь 1944 года. Фото ВКИКМЗ

Халдей в группе военных корреспондентов. Керчь, пос. Капканы, январь 1944 года. Фото ВКИКМЗ

Военнообязанные направляются на сборный пункт. Крым, апрель 1944 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Военнообязанные направляются на сборный пункт. Крым, апрель 1944 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Митинг на горе Митридат в 3-ю годовщину освобождения Керчи. 11 апреля 1947 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

Митинг на горе Митридат в 3-ю годовщину освобождения Керчи. 11 апреля 1947 года. Фото Е.Халдей ВКИКМЗ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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