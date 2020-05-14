Статистика зараженных коронавирусом в Крыму на 14 мая 2020 года: 7 человек в реанимации, 84 - выздоровели

В Крыму с начала пандемии зарегистрировали 245 случаев заражения коронавирусом:

24 человека привезли инфекцию из заграничных поездок;

21 - заразились в других субъектах РФ;

23 - контактировали с приезжими из других регионов России;

177 - контактировали с ранее выявленными зараженными.

Новые случаи регистрируют ежедневно. За минувшие сутки - еще шесть подтвержденных диагнозов.

Выздоровели за весь период - 84 человека, а 4 пациента скончались. Правда, несмотря на подтвержденное наличие коронавирусной инфекции в организме, конечной причиной смерти, вероятнее всего,могли явиться и другие хронические болезни, которые были у зараженных и которые осложнили течение инфекционной болезни. Окончательные ответы на эти вопросы дадут судмедэксперты.

По состоянию на 14 мая 2020 года в Крыму 7 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Что касается географии заражений, то охвачен почти весь Крым: зарегистрированные очаги есть в Симферополе, Ялте, Сакском районе, Керчи, Феодосии, Красногвардейском районе, Армянске и так далее.

Статистику зараженных коронавирусом в Крыму приводим по данным Совета министров РК и членов оперативного штаба.

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