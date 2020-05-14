Новые случаи заражения коронавирусом в Крыму на 14 мая 2020 года: Шесть человек из разных городов

В Крыму зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом: всего за сутки 14 мая 2020 года в больницы попали шесть заболевших. Двое – из Ялты, двое – из Алушты, а также по одному человеку в Феодосии и Симферополе.

Как рассказал замначальника крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в Алуште коронавирус подтвердили у медработника местной горбольницы. Ранее, напомним, медучреждение закрывали на карантин из-за вспышки заболевания.

- Медработник находилась в обсерваторе в Евпатории по ранее выявленному очагу. У нее появилась клиника, она была обследована. Коронавирусная инфекция подтверждена, госпитализирована женщина в условия стационара, - сообщил Дмитрий Крутиков на заседании оперативного штаба.

Таким образом, заразились уже 16 медиков из Алуштинской горбольницы.

В Алуште коронавирус также подтвердили у 14-летнего ребенка. Родителей его с коронавирусом уже ранее госпитализировали. Теперь симптомы появились и у подростка, его положили в детскую инфекционную больницу Симферополя.

В Ялтинскую горбольницу госпитализировали супружескую пару. Муж на работе контактировал с ранее выявленным зараженным. Инфекцию обнаружили у обоих супругов. Муж уже проходит лечение, его диагностировали ранее, а теперь в стационар отправили и жену.

Еще одна заболевшая в Ялте обратилась в больницу самостоятельно с признаками ОРВИ. У нее подтвердили коронавирус и госпитализировали в стационар местной горбольницы. Источник ее заражения пока не известен, Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.

Кроме того, инфекцию обнаружили еще у одного жителя Симферополя.

- Работник железнодорожной сферы, приехал из Ростова-на-Дону поездом. Обратился за медицинской помощью с признаками острой респираторной вирусной инфекции, - отметил Дмитрий Крутиков.

Всего за сутки специалисты провели 582 теста на коронавирус в Крыму.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семеро пациентов с коронавирусом лежат в реанимации в тяжелом состоянии.

- Трое из них – это граждане старше 65 лет с очень серьезными хроническими заболеваниями, которые отягощают течение болезни, - рассказала на заседании оперативного штаба вице-премьер Елена Романовская.

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