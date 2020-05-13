Справка, маска и турник: Как могут тренироваться спортсмены Крыма

В Министерстве спорта Крыма дали объяснения, как тренироваться спортсменам в период режима повышенной готовности к ЧС. Напомним, что самоизоляцию в Крыму продлили до 31 мая. КП-Крым писала, что спортсменам, проживающим в квартирах, сложнее всего делать комплекс упражнений для поддержки формы.

Теперь члены сборных Крыма или России (согласно утвержденным спискам) от 18 лет могут выезжать к местам тренировок. Правда, будет действовать ряд ограничений, и разрешение касается только представителей индивидуальных видов спорта.

Во-первых, от места жительства до места тренировок можно добираться только личным транспортом. Кроме того, запрещается использовать раздевалки в закрытых помещениях.

Заниматься со спортсменами могут тренеры на открытом воздухе, но только на территории объектов, которые предназначены для занятий физкультурой. Наставник должен согласовать программу тренировок с руководителем профильного подведомственного учреждения Минспорта РК.

Конечно, придется соблюдать и другие меры безопасности: тренировки должны проходить индивидуально, на них должно находиться не больше двух человек на расстоянии от пяти метров.

Тренерский состав и сами спортсмены должны проходить осмотр, замеры температуры тела при входе в учреждение. Показания будут заноситься в журнал. Всем нужно использовать маски или респираторы.

Спортивный инвентарь, который использовался на тренировках, нужно дезинфицировать каждые два часа. Спортивное учреждение должно иметь пятидневный запас дезинфицирующих средств и медицинских масок.

Работать в залах и других спортивных учреждениях могут только лица младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний сердца, легких или сахарного диабета.

Допуск спортсмена к тренировкам оформляется на основании его заявления в профильное подведомственное учреждение Минспорта РК. Там же выдается на руки справка, позволяющая передвигаться от места жительства до места тренировок. Документ согласуется министром спорта республики.

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