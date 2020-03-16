2020-03-16T13:09:50+03:00
Общество

Впервые в России: Ледовая школа Ильи Авербуха открыла двери для маленьких крымчан

Официальное открытие спортивного комплекса еще впереди [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Первый смотр детей прошел 15 марта. За юными фигуристами наблюдал Илья Авербух. Фото: пресс-служба спортшколы "Наследие"Первый смотр детей прошел 15 марта. За юными фигуристами наблюдал Илья Авербух. Фото: пресс-служба спортшколы "Наследие"
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В Симферополе в тестовом режиме начала работу школа зимних видов спорта «Наследие» фигуриста Ильи Авербуха.

Как сообщили в пресс-службе школы, 15 марта прошел первый смотр детей от 7 до 14 лет. Ребята продемонстрировали свои навыки Авербуху, а также познакомились с ледовой ареной, преподавателями и расписанием занятий.

- Начинает происходить то, что было обещано. Дети получили уникальную возможность тренироваться на бесплатном льду с профессиональными тренерами. Такого нет ни в одном уголке нашей необъятной родины. И одна из главных наших задач - набирать маленьких детей с 4 лет, чтобы они к 7 годам нам показали уже достойное выступление. Сегодня пришли люди, которые выступают для здоровья. Это тоже важно, - отметил Илья Авербух.

В школу подали сотни заявок на обучение детей с 3 до 14 лет. Фото: пресс-служба спортшколы "Наследие"

В школу подали сотни заявок на обучение детей с 3 до 14 лет. Фото: пресс-служба спортшколы "Наследие"

По его словам, с декабря прошлого года в школу подали сотни заявок на обучение детей с 3 до 14 лет. Больше 350 мальчиков и девочек уже оформлены в спортивные секции фигурного катания и хоккея.

Одним из преподавателей стала Мария Орлова, мастер спорта международного класса, бронзовый призер Чемпионата мира в Австралии.

По ее словам, наиболее талантливых и старательных детей будут привлекать к театральным постановкам на льду.

- К следующему Новому году, возможно, крымские дети сделают прекрасную новогоднюю сказку на льду своими силами, - поделилась планами Орлова.

В ледовой школе сформируют несколько групп для занятий: спортивные, учебно-тренировочные и спортивно-оздоровительные. Распределение будет зависеть от уровня подготовки ребят.

Занятия уже проходят на регулярной основе, но окончательное расписание и списки будут сформированы до 1 апреля. Официальное открытие спортшколы «Наследие» пройдет весной 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Ледовый шатер был построен для спектакля «Ромео и Джульетта», который проходил летом 2019 года в Ялте. По окончанию программы ледовую площадку перевезли на улицу Гурзуфская в Симферополе, где теперь будут тренировать детей. Шатер представляет собой полноразмерный комплекс с хоккейным полем и разметкой, есть также раздевалки. Размер ледового поля - 26 на 56 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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