Фигурист Илья Авербух подарит Крыму ледовую арену

Знаменитый режиссер и фигурист Илья Авербух принял решение подарить Крыму ледовый быстровозводимый комплекс, который с июля разместился на ялтинском стадионе «Авангард». Все это время там показывали ледовый спектакль «Ромео и Джульетта».

По данным КП-Крым, вскоре ледовая арена переедет из Ялты в Симферополь. Здесь она будет базироваться на стадионе «Локомотив».

Кстати, переезд спортивного комплекса обойдется в круглую сумму, которая пока не называется. Хотя строить в Крыму ледовую арену с нуля будет куда более затратно.

Инициативу перевезти шатер одобрил лично глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал полное содействие со стороны властей в реализации этой затеи.

Ледовая площадка Ильи Авербуха будет доступна крымчанам круглый год. Днем здесь будут тренироваться начинающие фигуристы, а по вечерам будут проходить выступления известных спортсменов.

Скорее всего, тренировки на арене будут бесплатными. Однако этот вопрос еще находится на стадии обсуждения.

Напомним, переносной ледовый шатер появился на стадионе «Авангард» в Ялте в июле этого года. До конца сентября там проходит ледовая постановка Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта» с участием пяти олимпийских чемпионов.

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